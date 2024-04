Ucrania utiliza misiles de largo alcance proporcionados en secreto por EEUU para atacar zonas controladas por Rusia

El presidente de EEUU, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca (Foto: EuropaPress)

Ucrania ha empezado a utilizar por primera vez misiles balísticos de largo alcance proporcionados en secreto por Estados Unidos, bombardeando un aeródromo militar ruso en Crimea la semana pasada y fuerzas rusas en otra zona ocupada durante la noche, según dijeron este miércoles funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias AP.

Los nuevos misiles, solicitados desde hace tiempo por los líderes ucranianos, dan a Ucrania casi el doble de distancia de ataque -hasta 300 kilómetros (190 millas)- que la que tenía con la versión de medio alcance del arma que recibió de Estados Unidos en octubre pasado. Uno de los funcionarios dijo que EEUU está proporcionando más de estos misiles en un nuevo paquete de ayuda militar firmado por el presidente Joe Biden el miércoles.

Biden aprobó la entrega del Sistema de Misiles Tácticos de Largo Alcance del Ejército, conocido como ATACMS, a principios de marzo, y EEUU incluyó un número “significativo” de ellos en un paquete de ayuda de 300 millones de dólares anunciado entonces, dijo uno de los funcionarios.

Los dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de la entrega antes de que se hiciera pública, no quisieron facilitar el número exacto de misiles entregados el mes pasado ni en el último paquete de ayuda, que asciende a unos 1.000 millones de dólares.

Ucrania se ha visto obligada a racionar sus armas y se enfrenta a crecientes ataques rusos. Ucrania había estado rogando por el sistema de largo alcance porque los misiles proporcionan una capacidad crítica para atacar objetivos rusos que están más lejos, permitiendo a las fuerzas ucranianas permanecer a salvo fuera de su alcance.

La información sobre la entrega se mantuvo tan reservada que en los últimos días los legisladores y otras personas han exigido que Estados Unidos envíe las armas, sin saber que ya estaban en Ucrania.

Durante meses, Estados Unidos se resistió a enviar a Ucrania los misiles de largo alcance por temor a que Kiev pudiera utilizarlos para atacar en territorio ruso, enfureciendo a Moscú y agravando el conflicto. Esa fue una de las principales razones por las que la administración envió en octubre la versión de medio alcance, con un alcance de unos 160 kilómetros (aproximadamente 100 millas).

Un alto cargo militar estadounidense dijo el miércoles que la Casa Blanca y los planificadores militares analizaron detenidamente los riesgos de suministrar fuego de largo alcance a Ucrania y determinaron que era el momento adecuado para hacerlo ahora.

El almirante Christopher Grady, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a The Associated Press en una entrevista que las armas de largo alcance ayudarán a Ucrania a eliminar los nodos logísticos rusos y las concentraciones de tropas que no están en el frente. Se negó a identificar qué armas concretas se estaban suministrando, pero dijo que serán “muy disruptivas si se usan adecuadamente”.

Al igual que muchos de los otros sofisticados sistemas de armamento proporcionados a Ucrania, la administración sopesó si su uso supondría un riesgo de mayor escalada del conflicto.

“Creo que es el momento oportuno, y el jefe (Biden) tomó la decisión de que era el momento oportuno para suministrarlos, basándose en la situación actual de la lucha”, dijo Grady el miércoles. “Creo que fue una decisión muy bien considerada, y realmente la exprimimos - pero de nuevo, cada vez que se introduce un nuevo sistema, cualquier cambio - en un campo de batalla, hay que pensar en la naturaleza escalatoria de la misma”.

Las autoridades ucranianas no han reconocido públicamente la recepción o el uso del ATACMS de largo alcance. Pero al agradecer al Congreso la aprobación del nuevo proyecto de ley de ayuda el martes, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky señaló en la plataforma social X que “las capacidades de largo alcance, artillería y defensa aérea de Ucrania son herramientas extremadamente importantes para el rápido restablecimiento de una paz justa”.

Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que la administración Biden advirtió a Rusia el año pasado que si Moscú adquiría y utilizaba misiles balísticos de largo alcance en Ucrania, Washington proporcionaría la misma capacidad a Kiev.

Rusia obtuvo algunas de esas armas de Corea del Norte y las ha utilizado en el campo de batalla en Ucrania, dijo el funcionario, lo que llevó a la administración Biden a dar luz verde a los nuevos misiles de largo alcance.

Tropas de Estados Unidos y Corea del Sur utilizando el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) y el Misil Hyunmoo II de Corea del Sur en julio de 2017 (REUTERS)

Estados Unidos se había negado a confirmar que los misiles de largo alcance habían sido entregados a Ucrania hasta que se utilizaron realmente en el campo de batalla y los dirigentes de Kiev aprobaron su entrega pública. Un funcionario dijo que las armas se utilizaron a principios de la semana pasada para atacar el aeródromo en Dzhankoi, una ciudad en Crimea, una península que Rusia arrebató a Ucrania en 2014. Se volvieron a utilizar durante la noche al este de la ciudad ocupada de Berdyansk.

Los videos difundidos en las redes sociales la semana pasada mostraban las explosiones en el aeródromo militar, pero las autoridades no quisieron confirmar entonces que se tratara del ATACMS.

El primer uso del arma por parte de Ucrania se produjo cuando el estancamiento político en el Congreso de EEUU había retrasado durante meses la aprobación de un paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares, que incluía financiación para Ucrania, Israel y otros aliados. Ante la grave escasez de artillería y sistemas de defensa antiaérea, Ucrania ha estado racionando sus municiones mientras se retrasaba la financiación estadounidense.

Con la guerra ya en su tercer año, Rusia aprovechó el retraso en las entregas de armas estadounidenses y su propia ventaja en potencia de fuego y personal para intensificar los ataques en el este de Ucrania. Ha utilizado cada vez más bombas planeadoras guiadas por satélite -lanzadas desde aviones desde una distancia segura- para golpear a las fuerzas ucranianas acosadas por la escasez de tropas y municiones.

Los misiles de medio alcance suministrados el año pasado, y algunos de los de largo alcance enviados más recientemente, llevan municiones de racimo que se abren en el aire cuando se disparan, liberando cientos de bombetas en lugar de una sola ojiva. Otros enviados recientemente llevan una sola ojiva.

Un factor crítico en la decisión de marzo de enviar las armas fue la capacidad del Ejército de EEUU para empezar a sustituir los antiguos ATACMS. El Ejército está comprando ahora el Misil de Ataque de Precisión, por lo que se siente más cómodo sacando ATACMS de los estantes para proporcionárselos a Ucrania, dijo el funcionario.

