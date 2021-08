4,5 millones de personas murieron por coronavirus desde el comienzo de la pandemia

Un trabajador entierra a una víctima de covid-19, mientras familiares se lamentan en el Cementerio Vila Formosa, en San Paulo (Brasil). (Foto: EFE)

La cifra global de muertos por la COVID-19 superó este lunes los 4,5 millones, con Estados Unidos y Brasil como los países más golpeados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En total, se han registrado más de 216 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020.

Estados Unidos es el país con mayor saldo mortal, con más de 637.000 fallecidos; seguido por Brasil, con 579.000; e India con 438.000 muertos, de acuerdo a los datos del centro universitario estadounidense.

En las últimas semanas, los casos han vuelto a repuntar en Estados Unidos con la llegada de la variante Delta, especialmente contagiosa, mientras que se ha ralentizado el ritmo de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la creciente disparidad en el acceso a las vacunas como uno de los principales riesgos para controlar la pandemia.

De 4.000 millones de dosis administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial, advirtió el organismo.

Personal de salud atiende a un paciente con COVID-19 en la UCI del Hospital Sharp Coronado, al oeste de San Diego, California (Foto: EFE)

Por otra parte, Estados Unidos volvió a superar el umbral de 100 mil hospitalizados por COVID-19, una cifra no vista desde el pico de casos del invierno a inicios de año, cuando las vacunas todavía no estaban ampliamente disponibles y la variante delta no irrumpía en el país.

Florida se mantiene como uno de los epicentros de la ola de contagios y reporta más de 17.000 pacientes internados por coronavirus, seguido de Texas, con 14.000. Ambos estados tienen tasas de vacunación por debajo del promedio nacional, que ronda el 52% de la población con el programa completo de una o dos inoculaciones, según la vacuna.

Otros estados del sur del país, como Alabama y Arkansas, han alertado que ya no cuentan con más capacidad de atención en las áreas de cuidados intensivos.

“En el país del exceso de vacunas gratuitas, este es el oscuro día en que cruzamos la línea de más de 100.000 hospitalizaciones, más de 25.000 pacientes en la UCI (la más alta de la pandemia), más de 1.300 muertes y más de 186.000 nuevos casos”, lamentó el reconocido médico Eric Topol en Twitter.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: