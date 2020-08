Pagaron USD 325.000 para quedarse con un número de teléfono que dicen que “trae suerte”

En Beijing, un número de móvil que terminaba en 88888 atrajo más de 5.000 ofertas en dos días y se vendió a USD 325.000.

El dueño original de la línea telefónica había tenido un encuentro inarmónico con la ley, y la policía había incautado varios de sus bienes. Como no cumplió con las condiciones que le había impuesto un juez del distrito de Chaoyang, en Beijing, se decidió la subasta online de esas posesiones. Entre ellas había una que, aunque intangible, llegó a atraer más de 5.000 ofertas en dos días y finalmente se vendió a USD 325.000: un número de móvil que terminaba en 88888.

En China el ocho se considera afortunado, y cinco ochos prometen suerte quintuplicada. En realidad, la palabra ocho, en mandarín, suena de manera similar a prosperidad, explicó la agencia AFP. El número ocho se valora tanto en el país que, por ejemplo, la ceremonia inaugural de las Olimpíadas de Beijing, en 2008, se hizo a las 8:08 del 8 de agosto, mes ocho.

La palabra ocho, en mandarín, suena de manera similar a prosperidad: por eso el número se considera de la suerte. (REUTERS/Tingshu Wang)

Y por eso muchos usuarios de telefonía buscan números con ocho, en particular comerciantes, porque causa una buena impresión entre los clientes y los socios. Ese interés provoca que muchas veces se pague de más por un número que contenga dos o tres ochos. Pero uno con cinco ya es más raro, y más caro. “Del mismo modo que una matrícula personalizada para el automóvil, si contiene la combinación correcta de números puede ser un símbolo de estatus codiciado”, explicó la corresponsal en Hong Kong de The New York Times.

Tiffany May agregó que, sin dudas, el cuatro está excluido de lo que se considera una combinación correcta: “En mandarín, suena de manera similar a la palabra muerte”. En otra subasta en línea, en 2019, un número terminado en 55555 se cotizó a USD 52.000: el número cinco se asocia a los emperadores. Pero el récord lo tiene una línea telefónica que incluye 77777777: USD 560.000 en una subasta de 2017. Siete tiene un sonido similar a “esencia de la vida”, explicó CEO Magazine al recordar el caso, “y se considera un número auspicioso para las relaciones”.

El valor récord de una línea telefónica lo tuvo una con 77777777: USD 560.000 en 2017. Siete suena similar a “esencia de la vida”. (REUTERS/Aly Song)

May recordó que en septiembre de 2009 decenas de miles de parejas eligieron 9/9/09 como fecha de boda: el número nueve, en mandarín, se pronuncia como perpetuo. Sólo en Beijing ese día se extendieron 18.979 licencias de casamiento, un récord que incluso superó al anterior de la ciudad: 15.646 parejas el 8 de agosto de 2008.

“La percepción del valor de los números varía por región”, agregó la periodista del Times. “En Hong Kong, donde el idioma dominante es el cantonés, el número siete suena similar a una palabrota y se asocia con fantasmas”. Por ejemplo, nunca se sirve una comida de siete platos. Incluso en 2015, cuando se habilitaron números que comenzaban con 7 o con 4 para la región autónoma, los operadores de celulares se quejaron.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Después de más de cuatro meses, China suavizó las condiciones de entrada para los europeos

Coronavirus: el regreso de la humilde llamada telefónica por el ansia de escuchar una voz humana

Lujo abandonado: así es el interior de la casa del “Chapo” que será subastada este domingo