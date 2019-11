Los roces que se esperaban en la agenda no formal estallaron ayer cuando un grupo de venezolanos que responden a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela reconocido por 50 país incluido Brasil, tomó el control de la embajada venezolana en Braslia. Aseguran que entraron"con llave" y, de hecho no hay ningún destrozo que indique un ingreso violento. Pero el episodio dejó en un lugar incómodo al presidente brasileño, que si bien reconoce a Guaidó está en medio de una cita esencialmente económica y estratégica, donde no parece dispuesto a dejar a entrar a la ideología... Después de unas horas de confusión, condenó el ingreso de los antichavistas, se desligó y los delegados de Guaidó terminaron retirandose de forma voluntaria. Eso sí, en un contexto latinoamericano donde Chile y Bolivia copan la escena, por unas horas el mundo recordó que en Venezuela hay un régimen acusado por la ONU de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales.