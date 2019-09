Una es que, incluso si los cigarrillos electrónicos ayudan a algunos adultos a dejar de fumar cigarrillos tradicionales más dañinos, podrían estar atrayendo a hordas de jóvenes al hábito de la nicotina. Además, como pueden atestiguar los titulares recientes, no hay suficientes datos a largo plazo para llegar a una conclusión definitiva de que vapear es una elección más segura que los cigarrillos combustibles. Es plausible, aunque no está comprobado, que los aerosoles de cigarrillos electrónicos puedan dañar los tejidos y causar enfermedades, incluido el cáncer. Los efectos de la nicotina en los humanos no están bien estudiados, aunque los adolescentes parecen ser particularmente vulnerables a ella, y alguna evidencia sugiere que puede dañar el desarrollo del cerebro. Un informe de las Academias Nacionales de Ciencias de EE.UU. señala que existe evidencia sustancial de que los jóvenes vapeadores son más propensos que los no vapeadores a probar cigarrillos regulares.