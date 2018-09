Dos uigures, un ex funcionario y un estudiante, dijeron que se les ordenó presentarse en una comisaría donde grabaron sus voces, tomaron fotos de sus cabezas en diferentes ángulos y recogieron muestras de cabello y sangre. También dijeron que a los pueblos y aldeas de la zona llegan frecuentemente "equipos de trabajo" del PCC para "estudiar" a la población. Se instalan en casas de familia e intentan convertir a algunos de sus miembros en informantes. "Cada vez más personas nos traen información sobre el extremismo religioso", escribió en un editorial Cao Lihai, editor de un diario del partido. "Algunos padres han traído personalmente a sus hijos para entregarse". Una joven uighur de 20 años, de apellido Gul, contó que fue sometida a investigación por cubrirse la cabeza con un pañuelo y leer libros sobre religión. La policía le instaló cámaras en la puerta y en el living de su casa. Un funcionario del partido local la visitaba cada semana y pasaba al menos dos horas interrogándola. Pero no fue suficiente. La mandaron seis meses a un campo de "reeducación". Cuando la liberaron se escapó a Kazajistán. Desde la ciudad de Almaty envió varios mensajes a su familia que no tuvieron respuesta. Unos días después recibió un mensaje de su madre: "Por favor, no nos llames nuevamente o mandes mensajes. Estamos en problemas". Aún no sabe que le sucedió a sus padres.