Canelo vs Bivol: qué opina Carlos Bremer sobre la revancha por el campeonato

Carlos Bremer opinó sobre la revancha entre Canelo y Bivol (Joe Camporeale-REUTERS)

Con la próxima entrada del año 2023, Saúl Canelo Álvarez volverá a prepararse en el gimnasio para definir sus peleas a futuro. El abanico de rivales a los que puede encarar es variado, pero el mexicano se ha mostrado insistente en buscar la revancha contra Dmitry Bivol en las 175 libras. Al respecto, el empresario Carlos Bremer compartió su opinión sobre una posible pelea de revancha.

En declaraciones rescatadas por el medio Izquierdazo, el personaje que también funge como asesor del pugilista tapatío negó compartir la intención de Canelo por volver a pelear con el campeón de los semipesados. Aunque insinuó que la mejor decisión sería mantenerse en la división donde es rey indiscutido, agregó que apoyará sea cual sea el rumbo que decida emprender en su trayectoria.

“Tengo sentimientos encontrados. Primero porque le aplaudo su valor de pelear contra los más pesados en el box (...) Si él quiere pues hay que apoyarlo, si quiere volver pues vamos a intentarlo, pero la idea es que siga siendo campeón donde es su división”, declaró.

Carlos Bremer es uno de los asesores de Álvarez (Instagram @carlosbremergtz / @canelo)

El motivo principal por el cual Bremer no busca que Álvarez vuelva al cuadrilátero con el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) es el nivel de dificultad. Y es que en sus declaraciones recordó el desenlace del primer episodio en su rivalidad, cuando el originario de Kirguistán aprovechó al máximo sus cualidades físicas para imponer su estilo y llevarse el puntaje en las tarjetas de los jueces.

“Eso es muy difícil, vas con muchas desventajas. Bivol no es cualquier peleador, es un peleador muy elástico, con mucha distancia, no es un peleador grandote que sea bulto, yo no le veo mucho caso, pero si él quiere pues hay que apoyarlo”, continuó durante su intervención.

Álvarez, quien es campeón indiscutido de las 168 libras, ya habría pensado en la fecha donde enfrentará a BIvol. Durante la presentación de su marca de bebidas alcohólicas adelantó su intención de buscar una pelea en el mes de mayo de 2023 para evaluar el progreso en la recuperación de su cirugía en la muñeca, por lo que la revancha podría llegar para el mes de septiembre, en el fin de semana más cercano al del 15 de septiembre.

John Ryder sería anfitrión del Canelo Álvarez en una pelea por el título de las 168 libras en Londres, Inglaterra (Reuters/Andrew Couldridge)

Si bien el entorno del Canelo ha enfocado la mayor parte de sus declaraciones e intenciones en torno a una posible pelea de revancha por el cinturón de las 175 libras, Dmitry Bivol piensa diferente. Los planes de la esquina rival se encuentran enfocados en la posible pelea de unificación en contra de Artur Beterbiev y así lo ha dado a conocer en las entrevistas que ha brindado en el cierre de año.

“Quiero ser indiscutible y ese es mi objetivo máximo. Mi prioridad es pelear por otros cinturones. Por supuesto, esa sería una gran pelea. Me gustaría pelear por sus cinturones y sé que él también (Artur Beterbiev) quiere pelear. Será una gran pelea, porque él es un oponente duro”, dijo a Fight Hub TV.

¿Quién podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez?

Mientras inicia el proceso de negociación entre las esquinas del tapatío y del ruso, Eddie Hearn, Eddy Reynoso y el propio Mauricio Sulaimán han expresado la posibilidad de que Canelo Álvarez viaje a Londres, Inglaterra, para exponer su campeonato en las 168 libras. El rival designado sería John Ryder, quien se convirtió en oponente obligatorio por el cinturón avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

