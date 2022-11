Mujer golpeó a empleadas de Emirates en el AICM tras perder su vuelo

Pasajera atacó al personal de la aerolínea Emirates, en el AICM tras perder su vuelo. (Foto: captura de pantalla Twitter @xime_garmendia)

Este 1 de noviembre, una pasajera atacó a personal de la aerolínea Emirates en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el altercado quedó documentado en varios fragmentos de un video que ya circulan por redes sociales.

En la primera parte, se ve a la pasajera dentro del área restringida de los mostradores de atención, donde precisamente aprovecha para golpear a una de las empleadas y posteriormente arrancar un aparato electrónico del escritorio y lanzarlo por los aires. A continuación levanta su equipaje y abre la maleta para lanzar sus pertenencias también.

Las empleadas gritan desesperadas pidiendo ayuda, pues la señora claramente había perdido el control de sí misma y lanzaba golpes a diestra y siniestra.

Otro de los videoclips muestra ahora a la presunta victimaria arriba de un mostrador y levanta la voz, pero las frases que dice no son claras. Permanece un buen rato parada sobre el escritorio y se cuelga de una de las pantallas con el logotipo de la aerolínea. Minutos después se ve a los elementos de seguridad del AICM arribar para tratar de bajarla y controlarla.

Esto sucedió ayer en el @aicm en los mostradores de @emirates la pasajera "fue dejada en libertad" pic.twitter.com/ekRr9otQrM — Xime G.I. ♉♀️☮️❤️ (@xime_garmendia) November 2, 2022

Hasta el momento la causa que desató la furia de la mujer sigue sin saberse con exactitud, de acuerdo a información extraoficial revelada por internautas, posiblemente la pasajera había perdido su vuelo con destino a Qatar, además de que estaba en estado de ebriedad y la seguridad la habría “dejado en libertad” a pesar de todo.

“Que falta de comprensión ante una enfermedad mental que cualquiera pudiera tener en cualquier momento de su vida, nadie está exento de que le ocurra”, “No puede ser… nula capacitación para poder someter a gente así. No quiero ni pensar en si aborda un vuelo con la salud mental que se ve que tiene. Un peligro para ella misma y los demás”, “Según reportes, la señora estaba pasadita de copas”, “Esa gente q dice “q los de mostrador a veces no dan buena cara y bla bla bla” atienden a cientos de pasajeros y ellos solo hacen su trabajo no están para hacerles el día”, fueron algunos de los comentarios que usuarios en Twitter compartieron tras ver el video del ataque.

Por otro lado, profundizando en los temas de malos ratos en el aeropuerto, a inicios del mes de octubre fueron reveladas las aerolíneas con más quejas que operan en el Aeropuerto Internacional de México (AICM). Instalaciones decadentes, servicio deficiente, falta de mantenimiento, retrasos y hasta percances que han estado a punto de terminar en tragedia son algunos de los factores que han tomado en cuenta millones de usuarios para criticar tajantemente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde su creación.

Algunas aerolíneas que operan en el AICM también han jugado un papel determinante en la controversia pues algunas de ellas han sido denunciadas ante la Profeco. (Foto: Cuartoscuro)

Si bien el puerto aéreo se ha consolidado el centro de conexión más importante tanto para turistas nacionales e internacionales como para el ámbito comercial, su infraestructura y su servicio han resultado ser deficiente y tardado para las múltiples actividades que ahí se realizan diariamente.

No obstante, las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también han jugado un papel determinante en la controversia pues algunas de ellas han sido denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por situaciones que van desde la pérdida de equipaje hasta conductas racistas y discriminatorias en las que personal de las empresas aéreas han incurrido.

