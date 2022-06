García Cabeza de Vaca aparece en 17 registros de actividades sospechosas en EEUU

El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habla ante la Cámara de Diputados el 24 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

El actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se mantiene en el ojo del huracán ya que los señalamientos en su contra no dejan de surgir. Por un lado, se encuentra la resolución (aplazada) que dará a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si son válidos o no los amparos que hasta ahora han protegido al mandatario estatal de los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) por detenerlo. Por el otro, las acusaciones que lo envueven en presuntas prácticas de enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Y no solo en México: en EEUU lo tienen ubicado en al menos 17 registros de actividades sospechosas, conocidas como SAR por sus siglas en inglés.

El Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) de Estados Unidos no solo menciona al tamaulipeco, sino también a su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; así como a sus hermanos, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel.

Los reportes indican que el panista, con número de seguridad social en ese país, cuenta con 17 domicilios ubicados en varias ciudades de Texas como Houston, Dallas, Hidalgo, McAllen, Amarillo, entre otras. En todas esas propiedades, tal como señala el medio Contralinea, García Cabeza de Vaca es mencionado como “relación comercial”, mientras que en otras figura bajo “razones comerciales”.

De igual manera se tiene en esos reportes el registro de unos 104 vuelos privados, llevado a cabo entre 2010 y 2020. Unos 10 vuelos al años, prodecentes de ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria o Nuevo Laredo en Tamaulipas y Apodaca en Nuevo León, con destinos en Texas, Holanda, Francia o China.

Esto coincide con las investigaciones que se anunciaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2021, cuando se indagaban más de quince propiedades en México y Estados Unidos vinculadas a Cabeza de Vaca y relacionadas con las posibles operaciones ilícitas que se le aquejan.

Entre las propiedades figuraban un inmueble ubicado en la Ciudad de México; un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del gobernador y vendido en 42 millones de pesos (MDP).

De igual manera varias propiedades en Tamaulipas, algunas a nombre de familiares, conocidos o empresas relacionados con Cabeza de Vaca:

- Un rancho de ocho lotes en Soto la Marina con una extensión de 264 hectáreas y valuado en 63.4 MDP. Las escrituras están a nombre de una empresa familiar.

- Un rancho en Tamaulipas de 950 hectáreas y con 450 metros cuadrados de construcción. Posee un valor de 38 MDP y fue adquirida por una empresa fantasma relacionada con Bernardo “N”, socio de Cabeza de Vaca.

- Ejido, derivado de la escisión de la empresa familiar, con una extensión de 96 mil metros cuadrados.

- Hacienda en Soto la Marina de 53.6 MDP y propiedad, de igual forma, de la empresa familiar.

- Tres casas en Reynosa, de las cuales, una está relacionada con su esposa, Mariana Gómez y otra se encuentra en copropiedad con la misma - junto a siete terrenos más.

Asimismo, al gobernador se le investigaba pot diversos inmuebles en Estados Unidos, específicamente, en el estado sureño de Texas y la mayoría relacionadas con terceros:

- Cuatro casas en McAllen: la primera valuada en 8.5 MDP; la segunda relacionada con una empresa familiar; la tercera con su hermano Ismael García, y la cuarta de 10.7 MDP vinculada con Ismael y José García - hermanos del gobernador.

- Tres propiedades en Hidalgo: la primera relacionada con una empresa familiar; la segunda es propiedad de José e Ismael, así como una tercera - también de los hermanos - valuada en 5.9 MDP.

- Dos propiedades en Padre Island: la primera valuada en 101 MDP y vinculada con José y una segunda con el empresario Baltazar Higinio Reséndiz como propietario.

- Tres a nombre de José en Mc. Allen, Paso Texas y Edinburg.

- Una a nombre de María en Misión Texas valuada por 5.9 MDP.

- Cinco propiedades a nombre/relacionadas con empresas familiares: dos en Hidalgo y tres en Mc. Allen,

- Una en propiedad de Ismael en Mc. Allen y valuada en 8.5 MDP.





