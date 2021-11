Así se puede conectar un dispositivo a la red de internet gratuita de la CDMX

(Foto: CDMX)

Este miércoles, la Ciudad de México recibió el Récord Mundial Guinness por ser la metrópoli con más puntos de conectividad Wi-Fi gratuitos en el mundo, con 21,500 distribuidos en todas las alcaldías.

En 2019, la capital mexicana se situaba en segunda posición con 13,694 puntos gratuitos, sólo detrás de Moscú, Rusia, la cual sumaba 18,000 (actualmente registra alrededor de 21,000 puntos); no obstante, en este 2021, la Ciudad de México logró superarla.

Para conectarse a este servicio de internet gratis en CDMX solo es necesario acercarse con un dispositivo a un poste del C5.

Inmediatamente aparecerá una notificación de conexión a internet disponible: “Red Gratis CDMX C5″.

Si no le aparece, deberá entrar a la configuración del dispositivo, ir al apartado de WiFi, y actualizar las redes disponibles.

¿Es seguro el internet gratis en CDMX?

A pesar de que es un servicio gratuito, las y los capitalinos se han preguntado si sus datos e información personal podrían ser robados al hacer uso de la red de Wifi.

Ayer, durante la entrega del reconocimiento mundial, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Merino, detalló que cada poste tiene 100 megas de capacidad, con una garantía de navegación para cada persona de, al menos, tres megas.

Además, aseguró que para conectarse, el servicio no solicita llenar formularios, no capta ningún dato personal, no tiene restricciones de tiempo ni de contenido, “y eso, pues lo hace el internet, no solo el más extensivo en el mundo, también el más abierto y libre”, destacó.

Asimismo, en entrevista con Jaime Núñez para Grupo Fórmula, Brenda Escobar, directora ejecutiva de Conectividad en la ADIP señaló que no es posible que se roben los datos de las personas que se conecten al internet gratuito de la CDMX.

“No requerimos información para conectarse y tampoco durante la navegación. El acceso es libre y no está restringido en tiempo, a diferencia de otras redes, por ejemplo, de locales o comercios”, detalló.

Durante el mediodía de ayer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este logro en compañía del titular de la Agencia Digital de Innovación Pública; el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México; el adjudicador oficial de Guinness World Records para México y Latinoamérica; el director Comercial de Mercado Masivo de Telmex y el director de Ventas Grupo Carso en HPE Aruba.

“Vamos por más, no nos quedamos con ser la ciudad con más puntos WiFi gratuitos de todo el mundo, sino que vamos por más; vamos por las escuelas públicas de la Ciudad de México, vamos por las Preparatorias del Instituto de Educación Media Superior y por las universidades de la ciudad; de tal manera que ponemos y brindamos los recursos del pueblo de México, porque no son recursos del gobierno, son recursos de los impuestos del pueblo de México, al servicio de la ciudadanía”, aseguró la mandataria capitalina.

Merino confirmó esta noticia, adelantó que para el 2022 se comenzará a habilitar el internet en todas las escuelas primarias, secundarias de la ciudad, todas, absolutamente todas las escuelas primarias y secundarias públicas; las preparatorias de la Ciudad de México, del Instituto de Educación Media Superior; y las universidades, también, de la Ciudad de México, en la UACM, el Instituto “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud.

Cabe mencionar que este no es el primer récord Guinness que la CDMX obtiene, pues en agosto de este 2021, la Línea 2 del Cablebús recibió el premio por ser la más larga del mundo.

