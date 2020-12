“Si por mí fuera, mataba a todos los diputados”: así hablaba la viuda de Aristóteles Sandoval que hoy pide recordar a su marido

Lorena Jassibe Arriaga: “Si por mí fuera, mataba a todos los diputados”

Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval mencionó, en el 2015, que si fuera por ella “mataba a todos los diputados”. La ahora viuda de Sandoval fue recordado después de la muerte de su esposo en Puerto Vallarta.

“Yo no le entiendo mucho a la política, el político es mi esposo y yo me pongo a sus órdenes como su amiga, no entiendo mucho, si por mí fuera, mataba a todos los diputados, los ahorcaba a los pobres porque… no sé si ahí haya alguno bueno”, estas fueron las palabras de la esposa de Aristóteles Sandoval.

Arriaga de Sandoval pronunció esta polémica declaración en una reunión oficial que tuvo con los funcionarios que quedarían al frente de los DIF municipales, como parte de un taller de capacitación que impartió el organismo estatal en el 2015.

La grabación de la esposa del ex gobernador de Jalisco sobresalió después de darse a conocer la muerte de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. Al siguiente ofreció disculpas. En ese momento era la presidenta del Sistema para del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El audio de Lorena se difundió a través de un video de YouTube. (Foto: Captura de pantalla)

“El comentario, más allá de tono lúdico es inadecuado, así lo entiendo. Extiendo una sincera disculpa a los legisladores, mi intención, ustedes así pueden apreciarlo, de ninguna manera fue la de ofenderlos. Como lo dije en aquel momento, no soy política, mi vocación es profesional y técnica, con este incidente ya puede quedarles más claro, efectivamente lo político no es mi fuerte”, expresó la esposa del ex Gobernador de Jalisco

El audio de Lorena se difundió a través de un video de YouTube.

El exgobernador del estado mexicano Jalisco, Aristóteles Sandoval, murió el viernes baleado por la espalda en el baño de un restaurante del centro turístico Puerto Vallarta, informaron autoridades de esa entidad, considerada una de las más violentas del país por la acción de los cárteles de droga.

El fiscal estatal, Gerardo Solís, dijo en redes sociales que sobre las 01:40 hora local (0740 GMT) Sandoval se levantó de la mesa del restaurante donde cenaba con otros comensales y fue al baño. Ahí fue “atacado al parecer por un sujeto de manera directa, con arma de fuego por la espalda”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometió bajar los índices de homicidios dolosos en el país cuando asumió en 2018, lamentó el asesinato en su conferencia de prensa diaria y prometió investigar “para que se conozca la causa el móvil y se castigue a los responsables”.

En una entrevista radiofónica posterior, Solís detalló que cuando los guardaespaldas del exgobernador (2013-2018) salían del local para llevarlo al hospital fueron atacados a tiros por entre ocho y 10 hombres. Uno de los miembros de la seguridad del exfuncionario fue herido grave e intervenido de urgencia.

Oficiales de policía en la escena del crimen, donde fue asesinado el ex gobernador Aristóteles Sandoval (Foto: REUTERS)

Según el fiscal, Sandoval llevaba solo dos guardaespaldas, de los 15 que tenía a su disposición. “No comentó haber recibido ningún tipo de amenaza, por el contrario se le veía tranquilo”, afirmó, al revelar que el exgobernador siempre dejaba a su seguridad afuera de los restaurantes a los que iba.

Solís detalló también que el personal del establecimiento será investigado porque “manipuló completamente la escena de los hechos” antes de la llegada de los peritos, limpiando manchas de sangre, huellas e incluso llevándose las cámaras de seguridad, “con el ánimo de entorpecer a la justicia”, denunció.

El mandato de Sandoval en Jalisco tuvo un comienzo sangriento, cuando su secretario de Turismo murió a tiros en la capital del estado, Guadalajara, a manos de presuntos pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apenas una semana después de que asumiera el cargo.

En mayo de 2015 las autoridades lanzaron un intento fallido de capturar al jefe del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera, que terminó con el derribo de un helicóptero militar por secuaces del cártel en el oeste del estado. Oseguera sigue prófugo.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Lorena Arriaga, viuda de Aristóteles Sandoval, acudió al IJCF a reconocer el cuerpo del ex gobernador de Jalisco

Difunden presunto video del momento en que el escolta de Aristóteles Sandoval fue herido durante tiroteo

Cuando la tragedia alcanzó a ex gobernadores mexicanos: así fueron los asesinatos de Aristóteles Sandoval y Jesús Silverio

Un comando intentó rematar a Aristóteles Sandoval cuando lo llevaban a un hospital de Puerto Vallarta