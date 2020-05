“Estamos mejor que otros países”: AMLO sobre cifras de COVID-19 en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó este sábado el número de muertos por la pandemia de COVID-19 de México con en el de otros países para contrarrestar lo que llamó “campaña amarillista” de algún sector de la prensa y de insensatos. que quieren que al país le vaya mal.

En un video mensaje señaló:

Quiero comentar de que no es como lo dice esta prensa alarmista, amarillista, México ha sabido enfrentar la pandemia y pues estamos mejor que otros países en donde desgraciadamente les ha pegado mucho

Ofreció disculpas por comparar las cifras. Ejemplificó que Bélgica tiene 15 veces más fallecidos por cada millón de habitantes; España, 11 veces más; Inglaterra, 10 veces más; Francia, 9.7 más; Estados Unidos, 5 veces más; Canadá, tres veces más, y Brasil y Alemania, 1.8 veces más.

No son recomendables las comparaciones, lo hago porque quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo y que, esto que se ha logrado, a pesar de la tragedia, es por la participación consciente, responsable de nuestro pueblo

Aunque aceptó la gravedad que vive el país por el coronavirus, con 7,179 muertos y 65,856 contagios confirmados hasta este sábado, el mandatario se dijo optimista.

Aseguró que se han tomado “muy buenas decisiones” para enfrentar la pandemia y reconoció que la mayor parte de la población las acató y les puso palomita.

Sin embargo, acusó que existe lo que denominó una campaña negra de información, sobre todo en la prensa escrita que, señaló, muestra hospitales y funerarias saturadas.

Hay una campaña en nuestro País de gente insensata que, por diferencias con nuestro plan, no están de acuerdo con la transformación del país, no quieren dejar de robar, quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y como (dicen) no estamos dando ni un paso, pues ellos apuestan a que nos vaya mal, aun afectando el interés general y valiéndose hasta de la tragedia