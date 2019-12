Hoy @FILGuadalajara me honra con un premio por la defensa de los derechos humanos desde la literatura y el periodismo. No puedo ir a México, mi seguridad no está garantizada y los sicarios que entraron a atacarme a casa siguen libres, incompetencia @FGRMexico #NoSeMataLaVerdad pic.twitter.com/BgUZ2zrpQd