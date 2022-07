Los memes más divertidos que dejó el festejo del Día de la Secretaria en México

Usuarios en redes sociales se sumaron al festejo del Día de la Secretaria en México con divertidos memes (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

Cada tercer miércoles del mes de julio en México se conmemora el Día de la Secretaria; por ello, este 20 de julio de 2022 las redes sociales se han inundado de emotivos mensajes y comentarios que reconocen la labor tan importante que este gremio de trabajadores y trabajadoras desempeñan en el país.

Las secretarias y secretarios son una parte esencial de las oficinas y están relacionadas directamente a dispositivos que tienen un estrecho vínculo con la Propiedad Industrial, tal es el caso de las máquinas de escribir, computadoras, entre otras herramientas.

Bajo ese tenor, internautas inundaron las redes sociales con todo tipo de felicitaciones emitidas tanto por dependencias gubernamentales como por empresas o compañías privadas. No obstante, el peculiar sentido del humor de las y los mexicanos no podía quedarse fuera de la celebración y fue así que no tardaron en aparecer los divertidos y siempre confiables memes.

Anteriormente, el Día de la Secretaria se conmemoraba cada 3 de diciembre, posteriormente se fijó para el 24 de julio y finalmente se estableció que en México se celebraría el tercer miércoles de julio, a excepción del estado de Nuevo León en donde se festeja el 1 de agosto.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Día de la Secretaria fue instituido por la presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México, María Luisa Rodríguez en el año 1958 con el propósito de reconocer dicha labor.

Del mismo modo, con la conmemoración se busca promover la formación complementaria para escalar niveles o mantener la eficacia dentro de instituciones públicas y privadas.

Cabe mencionar que María Luisa Rodríguez fue secretaria del subdirector del Centro Industrial de Productividad, mismo que más tarde se consolidó como el Centro Nacional de Productividad para finalmente ser absorbido por la Secretaría del Trabajo y Prevensión Social.

Hasta el año 2017 se tenía contemplado que en México había casi 800 mil secretarios de los cuales el 90% eran mujeres. Resulta pertinente destacar que aunque históricamente dicha labor estaba atribuida en su mayoría al género femenino, actualmente no es exclusiva de ellas.

De las pesonas que se dedicaban a dicho trabajo en 2017, el 47% de mujeres y el 25% los hombres tenían como nivel máximo educativo la secundaria. En tanto, de las secretarias contempladas se expuso que 15 de 100 de ellas eran jefas de familia mientras que el 42% trabajaba en el sector sevicios y el 29% en el ámbito gubernamental.

Además de publicar imágenes con frases inspiradoras en redes sociales, internautas aprovecharon la ocasión para evidenciar y compartir algunas de las características más comunes que tanto secretarias como secretarios suelen tener en el ámbito profesional pero también en el personal.

Si bien dicha labor está vinculada a la administración pública y privada, no es un secreto que las secretarias esconden habilidades que, en múltiples ocasiones, son las encargadas de agilizar trámites y trabajos pendientes en las diversas oficinas existentes a lo largo y ancho del territorio mexicano.

“Todos los años el 3er miércoles de julio se celebra el “Día de la Secretaria”, en México. Hoy, 20 de Julio celebramos a las Secretarias y Secretarios que colaboran con eficiencia en todas las área de las oficinas y dependencias que sacan adelante con optimismo y dedicación”; “Las secretarias están pendientes de solucionar todo lo que esta a su alcance y son “la mano derecha del jefe”; también suelen ocuparse del “papeleo” y de la gestión administrativa”; “Con su trabajo y esfuerzo mueven a grandes empresas, expertas en ser multitareas y son el alma de las organizaciones y dependencias, por eso hoy quiero felicitar a todas las secretarias en su día”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales por el Día de la Secretaria.

