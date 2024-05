Solo Leveling y los animes más vistos de la semana en Crunchyroll

La serie de acción sigue el viaje de Jinwoo, “el cazador más débil de la humanidad”. (Crunchyroll)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1. Solo Leveling

Solo Leveling es una adaptación del manwha que tiene el mismo nombre y es una de las primeras apuestas por adaptar este tipo comic a anime por parte de las productoras (Crunchyroll)

Lo que no te mata te hace más fuerte, pero en el caso de Sung Jinwoo, lo que lo mató lo hizo más fuerte. Después de ser brutalmente asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango, Jinwoo regresó con el Sistema, un programa que solo él puede ver y que eleva su nivel en todos los sentidos. Ahora, está decidido a descubrir los secretos detrás de sus poderes y la mazmorra que los engendró.

2. TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy-

Makoto Misumi era un adolescente normal y corriente que de repente fue invocado a otro mundo como “héroe”. Pero la diosa de este mundo le llamó feo y le quitó su condición de héroe, enviándolo a los confines del mundo. En los páramos, se encuentra con dragones, arañas, orcos, enanos y muchas otras razas no humanas. Makoto consigue mostrarse promoetedor en el uso de la magia y combatiendo, lo que no habría podido hacer en su anterior mundo. Tiene numerosos encuentros, pero ¿será capaz de sobrevivir a este nuevo mundo?

3. Kaiju No. 8

Kaiju No. 8 es uno de los títulos más esperados de la temporada de verano (Production I.G.)

En un mundo repleto de criaturas conocidas como Kaiju, Kafka Hibino siempre quiso ser parte del Cuerpo de Defensa. Junto a Mina Ashiro, su amiga de la infancia, prometen que ambos lograrán unirse, sin embargo, la vida los enviará por caminos muy diferentes. Kafka trabaja ahora limpiando cadáveres de Kaiju tras las batallas, y en el trabajo conoce a Ren Ichikawa. Reno está decidido a unirse a las Fuerzas de Defensa, y su pasión y decisión harán que Kafka despierte de nuevo su deseo de unirse a Mina en las Fuerzas de Defensa y proteger a la humanidad.

4. MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

MASHLE: Magic and Muscles ha logrado cautivar al público (Crunchyroll)

Este es un mundo de magia. Este es un mundo en el que todos usan la magia habitualmente. En un bosque profundo y oscuro de este mundo de magia, hay un chico que se ejercita a diario. Su nombre es Mash Burnedead y tiene un secreto: no puede usar magia. Lo único que quería era vivir tranquilo con su familia, pero cuando un día intentan matarlo por no poder usar magia, las cosas se salen de control y acaba inscrito en una escuela mágica, donde su objetivo será convertirse en el “Iluminado Divino”, el alumno más formidable, el elegido de Dios. ¿Podrán sus poderosos músculos derrotar a los más brillantes usuarios de magia? ¡Se alza el telón de esta historia de magia y fantasía peculiar en el que la fuerza puede con la magia!

5. One Piece

One Piece se mantiene como uno de los animes más vistos de la plataforma (Netflix)

Monkey D. Luffy se niega a que nadie se interponga en su camino para convertirse en Rey de los Piratas. Se lanza a surcar los mares y se convertirá en un capitán dispuesto a no darse por vencido jamás hasta hacerse con el mayor tesoro de la historia: el legendario One Piece.

6. As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the New World

En una tierra en la que los nobles suelen blandir sus espadas, ¡Ars Louvent prefiere usar su habilidad Tasación! Únete a este noble y no demasiado fuerte joven en su viaje para convertir sus pequeños dominios en una fuerza a tener en cuenta, todo ello mientras recorre un mundo repleto de habilidades mágicas. Pero te avisamos: la habilidad Tasación de Ars es mucho más poderosa que cualquier espada y su viaje dará más giros que un guiverno en un laberinto.

7. Re:Monster

Después de sufrir una muerte prematura, Tomokui Kanata reencarna en un humilde goblin, pero ha desarrollado un apetito monstruoso. Gracias a su nueva habilidad que le permite volverse más fuerte cuanto más se alimenta, su estado de debilidad cambia rápidamente y asciende hasta convertirse en el líder de los goblins. Con una mezcla de recuerdos del pasado, un nuevo cuerpo y un estómago fuerte, ¡está dándole un mordisco a este nuevo mundo fantástico!

8. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation

Esta serie se encuentra en el top 10 de animes más vistos en la plataforma de streaming (Facebook Crunchyroll)

Cuando un autobús atropella a un joven de 34 años que no ha logrado mucho en su vida, su historia no termina ahí. Habiendo reencarnado en un niño, Rudy aprovechará cada oportunidad para vivir la vida que siempre quiso. ¡Con la ayuda de sus amigos, unas habilidades mágicas recién adquiridas, y el coraje para hacer las cosas que siempre ha soñado, se embarca en una aventura épica, con su experiencia pasada intacta!

9. The Wrong Way to Use Healing Magic

Lo que debía ser el habitual camino de regreso a casa para Usato, acaba convirtiéndose en una aventura de proporciones épicas. Tras ser invocado a otro mundo por sorpresa junto a dos de sus compañeros, Usato descubre que él solo está allí por accidente. Todo cambia por completo cuando en el otro mundo descubren que Usato tiene una gran afinidad con la magia sanadora. Ahora tendrá que soportar un entrenamiento inhumano y usar sus habilidades sanadoras en sí mismo para obtener una fuerza y una resistencia incomparables.

10. That Time I Got Reincarnated as a Slime

La última temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime sigue siendo un éxito en la plataforma de streaming (Facebook Crunchyroll)

Satoru Mikami es un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz con la vida que lleva, pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada… ¡pero como un slime! Ahora tendrá que acostumbrarse a su nueva vida, aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le ayudarán a sobrevivir: una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea, y otra que le permite copiar las habilidades de sus oponentes.

Los animes llevan varias décadas de presencia en diferentes países del mundo gracias al éxito de sus títulos y las historias fantásticas que relatan. Uno de los títulos que ha traspasado generaciones es el de One Piece, pues su debut en la televisión la hizo desde finales de los 90 y actualmente sigue en emisión.

La mayoría de las producciones están basadas en los mangas (una especie de cómics) y en los últimos años las empresas han comenzado adaptar webtoons o manwhas (originarios de Corea del Sur), Solo Leveling es un ejemplo de éxito de este tipo de casos.