Carlos Santana dio a conocer los motivos por los que sufrió un aparatoso desmayó en pleno concierto en Michigan

Carlos Santana se desvaneció en el escenario de Michigan luego de sufrir un golpe de calor y un cuadro de deshidratación; personal médico lo trasladó a emergencias (Video: Twitter / @lelelx)

Carlos Humberto Santana Barragan, o simplemente conocido por la industria de la música como Carlos Santana, sufrió un aparatoso desmayó en su última presentación en vivo desde Michigan, donde diversos videos muestran el momento en que se desvaneció en pleno escenario. El músico llevaba aproximadamente 40 minutos de concierto en el auditorio Pine Knob Music Theatre de Clarkston, al noroeste de Detroit, cuando pasó y tuvo que recibir atención médica en el lugar.

La ayuda no se hizo esperar pues autoridades y personal médico intervinieron inmediatamente, bajando el telón y sacando del escenario al guitarrista de Autlán de Navarro, Jalisco, pero nacionalizado estadounidense, en una camilla, de acuerdo con los videos publicados por fanáticos en redes sociales, generando una gran incertidumbre sobre su estado de salud.

Aunque se confirmó de manera casi inmediata que el percance no había pasado a mayores, los constantes cuestionamientos por la prensa y los fans orillan al guitarrista de canciones como Black Magic Woman, Gypsy Queen, Smooth Supernatural y Corazón espinado, a confesar los verdaderos motivos detrás de su aparatoso desmayo, que más que generar memes en redes sociales, causó incertidumbre y preocupación.

El musico aseguró que ya se encuentra bien (Foto: Captura de Facebook)

Su manager Michael Vrionis compartió través de un comunicado que el músico de 74 años estaba “bien”, parando de momento la preocupación de los asistentes y los fans de su legado musical, sin embargo no fue suficiente por lo que personalmente Carlos Santana tuvo que salir a dar mayores detalles y explicar lo que aparentemente fue el real motivo detrás de su aparatoso accidente en pleno escenario.

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en Facebook poco después de la medianoche. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, expresó causando una gran cantidad de comentarios a favor de una pronta recuperación para poder seguir disfrutando de su música en vivo, pues las presentaciones continúan.

Carlos Santana se desvaneció en el escenario y salió en camilla rumbo al hospital (Foto: Twitter /@BrascoProd)

“Santa podría ser el mejor guitarrista en la historia de la música y por ende creo que todos compartimos el sentimiento de que no podemos dejar ir a una gran estrella sin haber escuchado aunque sea por una ocasión su trabajo en vivo”. “Que bueno que está bien, pero también los fans deben recordar que es una persona de la tercera edad y que este tipo de cosas ya le pueden comenzar a pasar en todo momento”. “Las grandes estrellas no son para siempre, aunque quisiéramos, por eso hay que valorarlas en vida, pronta recuperación”, escribieron en redes.

Carlos Santana y su banda han estado de gira con el grupo Earth, Wind & Fire siendo todo un éxito en taquillas y recintos de gran capacidad pues las personas recuerdan con gran cariño al músico que los ha hecho vibrar por diversas generaciones, sin embargo aún quedan 21 fechas, hasta finales de agosto, antes de que el astro detrás de éxitos como Maria Maria, Oye como va y Song For My Brother, quien es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, regrese a Las Vegas para su residencia en el House of Blues.

El momento causó gran preocupación Rick Notter/via REUTERS

En diciembre, Santana canceló una serie de presentaciones en Las Vegas tras someterse a un procedimiento cardíaco no especificado. El artista y los miembros de su banda también dieron positivo por COVID-19 en febrero, cancelando algunas fechas y nuevamente alarmando a la industria de la música y sus fans más grandes, pues la edad del artista ha sido uno de los principales argumentos para la preocupación.

SEGUIR LEYENDO: