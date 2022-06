Vanessa Guzmán y el fisicoculturismo: las impactantes imágenes de su top 10 en competencia

Así ha sido el cambio de la querida actriz (Fotos: Instagram/@vanessaguzmann/@televisaespectaculos)

Vanessa Guzmán se ha convertido en una de las celebridades más buscadas en redes sociales debido a su impactante trabajo dentro del mundo del fisicoculturismo. Recientemente, la también actriz compartió una serie de fotos de su última participación en una competencia donde a pesar de no haber ganado el primer lugar, sí logró colarse al top 10.

Recordada por miles de personas gracias a su participación en telenovelas y series de Televisa como Atrévete A Soñar, Amor Mío o Soltero Con Hijas, Guzmán agradeció a la organización, su equipo de trabajo e incluso dejó un mensaje positivo acerca de los logros obtenidos durante su presentación, asegurando que incluso ya tiene fecha y hora para su siguiente meta , por lo que el trabajo continuará.

“Así culmina mi más reciente presentación en el #DallasPro @ubuexpo @ifbb_pro_league @parisobetty. Logré posicionarme dentro del TOP 10, obteniendo el noveno lugar, la competencia y organización estuvieron increíbles y todas las participantes geniales!! Primeramente agradecer a @pharlabspremium Mi patrocinador oficial y por hacer posible este viaje y show, sin su su apoyo no hubiese sido posible! Estaré eternamente agradecida en incluirme en su #TEAMPRO!!”, comenzó a relatar en su viral publicación en Instagram.

Los agradecimientos no pararon, pues mencionó que para poder presentarse se requiere un duro trabajo de varios meses y por ello es importante darle créditos a cada una de las personas que le han permitido seguir subiendo de nivel en su sueño que podría ser considerado como muy lejano a la profesión con la que todo México la conoció.

“También agradecer a mi tienda de suplementos @bodyfitnessupplements y a @bigramqualitymeals por proporcionarme los mejores productos y alimentos perfectos para esta etapa! 100 100 Gracias a mi coach @oscardom81 por el trabajo de tantos meses, por el aprendizaje y ambos seguimos creyendo en el proceso!! ¡Vamos con todo para lo que se viene! A mí posing coach, @sandragrajales_ifbbpro A SEGUIR ADELANTE! THANK YOU!! Sin duda no puedo dejar atrás a @angelcompetitionbikinis! Sin mis bikinis, posaderas, bata, y más, mi presentación en el escenario no sería lo mismo”, agregó.

A pesar de que su aspecto físico ha llegado a ser motivo de burlas en redes sociales o controversiales debates sobre “cómo debe lucir un mujer”, en esta ocasión la mayoría de los pensamientos estuvieron cargados de críticas positivas, haciendo virales las imágenes.

“Vanessa Guzmán podrá ser todo lo que dicen de ella sus ex compañeros de telenovelas, pero no inventen con lo impactante que ha resultado su transformación física”. “Literal esa mujer tiene mucho mejor cuerpo que millones de hombres, o mejor dicho machitos, que podemos ver caminar en las calles”. “Como mujer no creo que me gustaría verme así pero de tan solo pensar cómo es el gran trabajo que realiza de verdad que no dudaría en decirle en persona que todo lo hace increíble”. “Una mujer impactante por donde lo vean, quién diría que de Amor Mío saldría una persona así de impactante”, escribieron.

Vanessa Guzmán y su paso por Televisa

Vanessa Guzmán, quien nació en Juárez, Chihuahua, no sólo en 1995 fue coronada como Nuestra Belleza México, representándolo en el concurso Miss Universo en 1996, sino también se consagró como una de las actrices más populares en la televisora de San Ángel.

Su paso por melodramas como Soltero con hijas (2019), Atrévete a soñar (2009) siendo la querida mamá de Patito - Ana Castro-, Alborada (2005), Amar otra vez (2004), Carita de ángel (2000) y la famosa serie Amor mío (2006) le ayudó a tener su actual popularidad.

