Carla Giraldo reveló detalles de la enfermedad que padeció su mamá: “La devoró en tristeza”

La actriz se sinceró sobre un delicado episodio de su vida familiar que le afectó profundamente - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

Aunque su carrera como actriz fue la encargada de darle el reconocimiento de todos los colombianos gracias a sus papeles en producciones como Me llaman Lolita, Francisco el Matemático, Juego limpio, Tiempo final, Cumbia Ninja, La ley del corazón o Mujeres asesinas entre otras, Carla Giraldo se ha destacado en los últimos años por sus apariciones en reality shows.

Primero, cuando se quedó con la edición de Masterchef Celebrity, en 2021, y luego cuando debutó como presentadora al lado de Cristina Hurtado en La casa de los famosos Colombia, en febrero de 2024.

Esta nueva faceta de la antioqueña ha visto admiradores como detractores, pues la inexperiencia le jugó malas pasadas –principalmente en las primeras emisiones del programa de telerrealidad en las que hubo diversos problemas técnicos– de las que salió adelante gracias a su espontaneidad. Pero detrás de su determinación por triunfar como presentadora, lidiaba con un dolor familiar.

Carla fue la más reciente invitada de La Sala de Laura Acuña, el espacio digital de la presentadora con pasado en el Canal RCN. Allí habló de un momento de su vida privada que mantuvo en estricta reserva hasta el momento: el fallecimiento de su mamá, María del Rosario Quintero, a finales de enero de 2024.

Carla Giraldo perdió a su madre en enero de 2024, por complicaciones derivadas del alcoholismo - crédito @waltergomezurrego/Instagram

El drama de Carla Giraldo

Si bien la actriz confirmó la noticia en redes sociales en su momento, no dio más detalles sobre las causas de su fallecimiento. Eso cambió durante la entrevista con Acuña, en la que reveló que su mamá venía lidiando durante años con un pronunciado problema de alcoholismo, que se tornó incurable y llevó a deteriorar su salud poco a poco.

“Mi mamá era muy alcohólica. El alcoholismo es una enfermedad de esas que son incurables, si no hay consciencia de la persona vas a estar ahí, siempre”, afirmó.

Por otra parte, Carla se refirió a la relación que mantuvo con ella, que no fue la más cercana. Al respecto, comentó que el dolor más grande para su madre fue el de no poder recuperar esa relación. “El alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no volver a tener a su hija. Yo creo que a ella la devoró en tristeza”, expresó.

Cabe recordar que como ha compartido la propia Giraldo en varias ocasiones, a los 14 años se fugó de su casa, en un momento donde su carrera había despegado tras el éxito de Me llaman Lolita y Francisco el matemático, debido a su deseo de tomar sus propias decisiones.

Según ha revelado a través de los años, la relación de Carla Giraldo con sus padres tuvo un punto de quiebre cuando se escapó de su casa a los 14 años - crédito @carlagiraldo/Instagram

“Mientras todos si podían salir y rumbear, yo quería ser y pertenecer. Ahí fue cuando yo dije ‘me voy de mi casa, porque acá no me dejan hacer nada, y si no me dejan yo me voy’. Entonces me fui de la casa a los 14 años”, recordó la actriz durante su paso por el pódcast Vos Podés en febrero.

En esa oportunidad aceptó que mantenía contacto con sus padres, pero no eran tan cercanos. “Es distante, pero cuando hablo es muy cordial. Es familia, no deja de ser familia”, afirmó. De todos modos, en la charla reconoció que la crianza de sus padres fue clave cuando afrontó la vida adulta desde la adolescencia.

“Agradezco mucho a esa casa y a mis papás por darme esos valores, porque hicieron que tal vez no terminara en la calle, drogadicta, loca... miles de cosas que la gente puede imaginarse que le pueden pasar a una niña, sola, con tantos peligros. No me pasó nada malo gracias a los valores y la tenacidad que mis papás me dieron de hacerme respetar y darme mi lugar”, dijo Giraldo.