Familiar de actriz colombiana asesinada en México reveló detalles de su desaparición: “La montaron a la fuerza a un carro”

Ania Margoth Acosta, una actriz colombiana que estaba desaparecida desde el 2023 en México, habría sido víctima de feminicidio - crédito redes sociales

Un caso de violencia contra la mujer fue revelado por la Embajada de Colombia en México, tras conocerse que Ania Margoth Acosta, actriz y modelo chocoana, apareció muerta luego de más de 10 meses de haber sido reportada como desaparecida.

“Con dolor informamos que hoy fue sepultada Ania Margoth Acosta. Una colombiana víctima de la trata y de un feminicida, pero también del abandono del Estado. Hoy le fallamos a una familia, a quienes pedimos perdón, y solicitamos a las autoridades judiciales pronta investigación”, indicó la embajada a través de una publicación, vía X.

Embajada de Colombia en México pidió perdón por caso de feminicidio - crédito Embajada de Colombia en México/X

La mujer de 43 años había viajado al país azteca en busca de oportunidades, sin embargo, todo cambió el 16 de junio de 2023, cuando sus familiares le perdieron el rastro en redes sociales.

Al respecto, un familiar de la mujer, en entrevista con Noticias Caracol, reveló detalles poco conocidos de su desaparición: “Por lo que nos contó la Fiscalía y nos trajo unos videos, la montaron a la fuerza un carro y ya no supimos más”.

Además, recordó la última comunicación que tuvo con su madre, quien tuvo la sensación de que su hija se estaba despidiendo: “Ella se comunicó con la mamá como despidiéndose, que se iba, pero que nos quería a todos, como dándole a entender que estaba en peligro”, afirmó el familiar, que prefirió reservar su nombre.

Familiares se percataron que la actriz colombiana dejó de publicar contenido en sus redes sociales desde el 16 de junio de 2023 - crédito unsplash

De acuerdo con lo que pudo establecer la Embajada colombiana, Acosta fue víctima de trata de personas y posterior feminicidio, sin embargo, continúan las investigaciones para determinar los móviles oficiales del crimen. Por lo anterior, el cuerpo no pudo ser repatriado, razón por la cual sus familiares tuvieron que viajar para sepultarla: “Ellos (embajada) piden perdón porque no hicieron lo suficiente para rescatarla, es algo que no se puede describir, perder un ser querido”, puntualizó el familiar de la actriz chocoana.

Embajada de Colombia en México se solidarizó con los familiares de Ania Acosta - crédito Embajada de Colombia en México/X

Ella era Ania Margoth Acosta

Ania Margoth Acosta fue una destacada actriz, cantante, modelo y exvireina de Chocó en 2001. Tuvo un importante reconocimiento en producciones colombianas como La Viuda Negra y Las Detectivas y el Víctor.

Sin embargo, su pasión por la música y la actuación la habría llevado a buscar mejores oportunidades en México, donde estaba radicada desde hace tres años.

La Fiscalía General del Estado de Michoachán (México) emitió una alerta Alba, enfocada en la búsqueda de mujeres y niñas en ese país, reportando su desaparición el 22 de junio de 2023. El día de su desaparición, Acosta vestía una sudadera azul con capucha y se distinguía por su cabello rizado corto, y peso de aproximadamente 55 kilogramos y 177 centímetros de altura.

La organización de derechos humanos Idheas reveló en un informe en octubre de ese año la posible utilización de Margoth en actividades ilícitas por parte de sus captores:

“Al estar lejos de su familia y lugar de origen, se tiene poca información de lo que le pudo haber sucedido. Todavía no se tiene una hipótesis clara de los hechos. Sin embargo, se cree que las personas que la privaron de su libertad lo hicieron para utilizarla en fines ilícitos”, aseguró la organización.

Es de destacar que, previo a su desaparición, Margoth había mencionado ser acosada por un individuo al que describió como perteneciente a la mafia, incrementando la preocupación por su seguridad.

Una vez se conoció su desaparición, familiares de la actriz solicitaron la ayuda de autoridades tanto en Colombia como en México para esclarecer su paradero, mientras organizaciones de derechos humanos como Idheas llamaron la atención sobre este caso, evidenciando la imperante necesidad de protección y justicia para las víctimas de secuestro y violencia.