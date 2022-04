William Valdés enfrentó rumores sobre su orientación sexual: “Yo no escondo absolutamente nada”

William ha participado en diversos "realitys" en TV Azteca, entre ellos "MasterChef Celebrity" (foto: Instagram/@williamvaldes)

William Valdés es un famoso conductor cubano que actualmente forma parte del programa matutino Venga La Alegría de TV Azteca junto con Flor Rubio, Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu, Kristal Silva, Cynthia Rodríguez, entre otros.

Tras varios años de trabajar en el medio mexicano, el también actor ha dejado en duda por muchas ocasiones su orientación sexual, pues, la mayoría del tiempo, es cuestionado vía redes sociales por su gusto hacia los hombres o las mujeres. Sin embargo, William nunca ha mencionado nada al respecto.

No obstante, tal situación derivó a que diversos medios realizarán noticias falsas que, en perspectiva del famoso, devalúan su trabajo.

Así, ante esta situación, Valdés recientemente publicó un video en la plataforma de YouTube, donde denunció todo abuso hacia su persona por parte de la prensa.

El actor arremetió en contra de las noticias falsas que la prensa hace sobre él. (foto: Instagram/@williamvaldes)

“La prensa en México siempre se ha cagad* en mi madre, básicamente. Siempre han tratado de desvalorizar mi trabajo, siempre han tratado de dañar mi imagen, y sinceramente no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos artículos y estos encabezados, ni los conozco, nunca les he hecho nada, simplemente su objetivo es dañar mi imagen”, inició.

Por otro lado, explicó que sus declaraciones son derivadas por una nota en donde fue señalado, ya que, supuestamente, forma parte de una red social en la que busca tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

A lo que el conductor de 28 años contestó: ”Este es un tema que le da morbo a mucha gente, que la gente siempre pregunta ‘¿Cuál es la sexualidad de William?’ y aquí te va mi respuesta:’ Qué put*s te importa. Mi sexualidad es mi sexualidad, porque la vivo yo y es parte de mi vida y mi sexualidad, yo he decidido, mantenerla en privado, no hablar de ella, (...) no porque yo escoda algo, yo no escondo absolutamente nada’”.

William no hablará de su orientación sexual hasta que él lo decida. (foto: Instagram/@williamvaldes)

De tal forma que, William subrayó que él decidirá cuándo y cómo hablar de su inclinación sexual, sin embargo, negó los señalamientos de los medios hacia su persona.

“Primero que nada es una mentira que yo estoy en una plataforma buscando pareja del mismo sexo o sexo con la misma persona, como quieran (...) En qué cabeza cabe que alguien cómo yo, tan público, esté en una plataforma como está para buscar sexo. Siento que la prensa a veces ya no sabe qué inventar para dañar mi nombre o para seguir, de alguna manera, convertirme en un personaje polémico”, puntualizó el ex integrante de CD9.

Asimismo, William comentó que no necesita controversia en su vida privada: “Yo soy polémico en mi programa, Venga La Alegría. Yo soy polémico en mi vida. Yo soy polémico en las cosas que a mí me da la gana hacer, no con las cosas con las que ustedes quieran que sea polémico”.

Finalmente, afirmó que hoy en día su vida amorosa se encuentra estable, por lo que no es necesario ser parte de una plataforma sexual: “Yo no necesito estar en ninguna aplicación, porque mi vida privada y mi vida sentimental está muy bien, lleva muy bien desde hace mucho tiempo, estoy muy feliz. Estoy muy contento y mi privacidad no la vas a robar, mi privacidad es mía, no tuya”, cerró el actor.

William Valdés fue parte de la agrupaicón de "CD9" (foto: Instagram/@williamvaldes)

Recientemente, se especuló sobre una posible atracción entre William y su compañera de foro Anette Cuburu, ya que en pantallas se les ha visto juntos en diversas ocasiones, sin embargo, algunos internautas rescataron un video en el que Anette declaró que no sostiene una relación con el cubano.

“Ayer me escribió una señora, que le mando un beso, qué me dice ‘Qué asalta cunas de andar con William’, no ando con William, cómo les explico, pero la quiero mucho (a la internauta)”, aclaró Anette Cuburu.

