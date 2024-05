Por escándalo de carrotanques, Partido Liberal abre indagación contra Andrés Calle

IMAGEN DE REFERENCIA: Andrés Calle | Crédito Colprensa

Rodrigo Llano Isaza, veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal, solicitó formalmente al Consejo Nacional de Control Ético que inicie una investigación preliminar contra Andrés Calle, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien se ha visto envuelto en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con información obtenida por la Revista Semana.

En respuesta a esta solicitud, el Partido Liberal ha decidido proceder con una indagación preliminar contra el congresista cordobés. Las posibles ramificaciones de este proceso podrían incluir la suspensión de Calle y la privación de su voz y voto en el Congreso.

Llano Isaza instó a los magistrados del Partido Liberal en el Consejo Nacional de Control Ético a abrir una investigación en relación con las revelaciones hechas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, en la Revista Semana sobre supuestos pagos ilícitos a Calle, que se habrían realizado a través de la orden de proveeduría de los carrotanques en La Guajira.

Según Pinilla, personalmente entregó la suma de 1.000 millones de pesos al representante. El encuentro tuvo lugar en la residencia de Calle en Montería, Córdoba.

“Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, relató Pinilla en la Revista Semana.

Llano también destacó la necesidad de una investigación preliminar dada la gravedad de las revelaciones, lo que aumenta la presión sobre Calle.

“En el día de hoy, en todos los medios de comunicación, está una denuncia contra el representante liberal Andrés Calle, por presuntamente haber recibido un dinero en un caso de corrupción en el departamento de La Guajira. Incluso me informan que ya la Corte Suprema de Justicia ha abierto una indagación preliminar sobre este Representante y varias personas más, a quienes se ha señalado de hacer parte en dicho caso”, escribió el veedor en su carta a los magistrados.

Asimismo, añadió: “Esta veeduría considera que amerita abrir, por parte del Consejo Nacional de Control Ético, una indagación preliminar con miras a esclarecer si el representante Calle o cualquier otro afiliado a nuestra colectividad está implicado en tan escandaloso caso”.

Así reaccionó el país político al escándalo de la Ungrd

El sector político reaccionó a este nuevo escándalo del Gobierno denominado como la “Sneyderpolítica”. Varios políticos pidieron celeridad en las investigaciones y que haya sanciones ejemplarizantes.

Uno de ellos fue el senador David Luna, que señaló: “El país necesita y merece conocer la verdad de manera inmediata sobre el escándalo de corrupción con los carrotanques de La Guajira. Sobre todo, porque si es cierto que hay servidores públicos involucrados, las reformas del Presidente Petro estarían viciadas por corrupción”.

Y agregó, a través de un video compartido en X, que: “Es gravísimo el escándalo de corrupción que acaba de destapar cómo se robaron la plata del agua, de los alimentos, de los niños del departamento de la Guajira. El presidente dijo que iba a luchar contra la corrupción, pero miembros de su Gobierno están inmersos en ese escándalo, como también miembros del Congreso (...) la justicia debe ser implacable para determinar quienes tienen responsabilidad”, dijo Luna.

El Centro Democrático también se pronunció, y en un comunicado rechazó este hecho de corrupción que se presenta al interior del actual Gobierno. Además, pidió celeridad en las investigaciones por el escándalo de los carrotanques en La Guajira: “Hacemos un llamado a la justicia a obrar con prontitud en la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados en la Revista Semana”.

Para el partido de oposición, el Gobierno debe responder ante esta denuncia que, “de nuevo tiende un manto de duda a la forma de proceder de funcionarios en la UNGRD”. “(...) La corrupción es una tragedia que arrebata la confianza de los colombianos y destruye cualquier posibilidad de progreso político, económico y social”, concluyeron.

De igual manera, el senador Iván Cepeda manifestó que es importante se adelanten las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido: “Sobre denuncias de corrupción que implican a funcionarios del gobierno nacional debe haber investigación con resultados eficaces y prontos. De ser hallados responsables, sanciones ejemplares sin dilación”, escribió en X.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano aseguró, en entrevista con La FM, que el Gobierno de Gustavo Petro “tiene secuestrado al Partido Verde”, toda vez que les impiden declararse en independencia a cambio de puestos como el de Sandra Ortiz.

De hecho, el partido anunció que abrió una investigación contra el presidente del Senado, Iván Name, por declaraciones de Sneyder Pinilla. El Consejo de Control Ético de esa colectividad también investigará a la consejera presidencial para las regiones.

“Brutal, tiene que haber justicia muy pronto porque no puede ser que a punta de corrupción muevan el aparato del Estado y al Congreso. Es muy grave que personas como Sandra Ortiz y el senador (Iván) Name, que hacen parte del partido Verde, enloden el nombre del partido. Aquí hemos dado una lucha fuerte contra la corrupción y nos tienen presos en una condición de Gobierno, ellos por mantener posiciones como la de Sandra Ortiz es que tienen secuestrado al Verde, al servicio del Gobierno”, dijo Lozano al medio ya citado.