Joven se volvió viral por pedirle permiso a su mamá para comprar gorra de Lolita Ayala

La presentadora vende ropa (Foto: Instagram/@lolitaayala_n)

A finales de 2020, Lolita Ayala inició un emprendimiento de ropa; a través de su cuenta de Twitter, anunció la venta de su “playera de Phil Barrera” ya estaba a la venta en su tienda en línea. De ahí comenzó a salir más mercancía: playeras de Pharr, Texas, de Phil Barrera de nuevo y, más importante, su célebre frase “Ya se fue”.

Pero hay un objetivo detrás de esa comercialización. En entrevista para De Primera Mano, Lolita Ayala explicó el motivo por el que sacó esta línea de ropa y accesorios. Su hija fue quien vino con la idea: “Sabiendo la situación de Sólo Por Ayudar y de que todas las fundaciones están igual, (mi hija) tuvo la idea de sacar estas playeras, sudaderas y algunos artículos con mi foto y, bueno, ahora anda circulando lo de Phil Barrera”.

Lolita Ayala es la fundadora de la organización Sólo Por Ayudar, que tuvo su origen en 1985 como forma de apoyo a los damnificados del sismo en México de dicho año. Desde entonces, la fundación se ha dedicado a causas varias; sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, Sólo Por Ayudar ha dejado de recibir donativos y apoyo en general. Ante tal situación, decidieron aprovechar su propio meme.

La idea es que, con los fondos que recaude con esta línea de ropa y accesorios, Ayala pueda seguir con el avance de diferentes programas de su fundación que era para apoyo para trasplantes de riñón y en contra del cáncer.

(Foto:Tw @Emiliopinzon19/Captura de pantalla)

Ante esta situación, recientemente uno de sus productos comenzó a hacerse viral. Se trata de una gorra gris con la frase “Make Phil Barrera great again” y tanto fue el éxito de este producto, el cual cuesta 375 pesos, que actualmente se encuentra agotado en su tienda virtual.

Pero fue un joven en Twitter que rápidamente dio la vuelta al mundo del internet, después de compartir una supuesta conversación con su madre para decirle que quería adquirir uno de estos productos.

En la plática el internauta le pregunta a su mamá si puede comprar la gorra, a lo que su progenitora le pregunta quién es él.

“Es el vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Dijo que casi 100 kg estaban escondidas. Drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa Tamaulipas”, explicaría @emiliopinzon19.

la presentadora sacó línea de ropa (Foto: IG @ lolitaayala_n)

Ante eso, su mamá le preguntó si Phil Barrera había sido valiente y al recibir una respuesta positiva, la señora preguntó quién estaba impulsando la campaña.

“Lolita Ayala”, respondió el joven. Y el siguiente mensaje de su madre señala: “ok amor. Si tu confías y quieres apoyar por el bien común, adelante”.

Las risas y reacciones por parte de los usuarios de Twitter no tardaron en aparecer y varios recordaron el antiguo episodio que marcó la carrera de la conductora de noticias.

Este episodio sucedió en 2014, cuando Lolita Ayala hablaba en un antiguo programa sobre el caso de un mexicano en Pharr, Texas, Estados Unidos, que llevaba drogas en su automóvil. No obstante, cuando la presentadora intentó decir el nombre de Phil Barrera comenzó a tener problemas para hablar a causa de una flema que no encontró mejor momento para darle molestias. De ahí que surgieran muchas frases memorables, no tanto por las palabras que dijo, sino por la voz ronca de la presentadora.

