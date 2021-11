Octavio Ocaña: con tiernas fotos Nerea Godínez recordó el afecto de “Benito” por el futbol

Nerea Godínez compartió emotivo mensaje Foto: Instagram/@nerea.gogo

Nerea Godínez, pareja del difunto actor Octavio Ocaña, quien era conocido por interpretar a “Benito Rivers” en Vecinos, recordó con algunas imágenes la infancia deportiva del actor.

A través de su cuenta de Instagram, Nerea Godínez, pareja de Octavio Ocaña compartió dos fotografías mientras era un infante y jugaba contra un equipo infantil del equipo al que era seguidor, el Cruz Azul: “Siempre azul”, señaló la joven.

El actor dejó varias anécdotas demostrando un profundo amor por el deporte más popular de México, el futbol. Se sabe que era un ferviente seguidor del Cruz Azul, inclusive tuvo la posibilidad de ver a la “Maquina cementera” consagrarse campeón de liga después de 23 años de sequía.

Uno de los sueños de “Benito Rivers” fue convertirse en futbolista profesional con el Cruz Azul y, aunque no logró cumplirlo, llegó a ser futbolista de tercera división. El actor tuvo un breve paso por las inferiores del Pachuca, donde compartió equipo con Diego Laínez, actual jugador del Betis de España.

Ocaña no fue seleccionado por el equipo de sus amores, su intención de convertirse en futbolista profesional no disminuyó. En 2015, logró integrar las filas del Deportivo Gladiadores, club de futbol que disputaba sus partidos en la segunda División, como parte de la Liga de Nuevos Talentos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Incluso, llegó a contar con registro ante la Liga MX.

El día de ayer 15 de noviembre, se llevó a cabo un partido en memoria de Octavio Ocaña a dos semanas de su lamentable fallecimiento, gran parte de su vida tras el balón la vivió con “La Trinidad”, conjunto con el que portaba la camiseta número 10 y con el cual siempre será recordado, más después del gesto que tuvieron este domingo con un tierno homenaje en su honor.

Por medio de su cuenta de Instagram, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, compartió imágenes de los jugadores, quienes prepararon camisetas del equipo que en la parte trasera tenían el nombre de Ocaña y el dorsal con el cual jugó.

Cabe señalar que la familia del balompié mexicano el día de la muerte de Ocaña se sumó a las muestras de cariño por el joven actor. El equipo de sus amores, Cruz Azul fue uno de los primeros en emitir un mensaje lamentando la muerte del actor y deseó mucha fortaleza a su familia.

“Lamentamos tu partida, querido Octavio. Un abrazo hasta el cielo. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos”, se lee en la publicación difundida en el perfil de @Cruz Azul. Junto con el mensaje, el club de la Noria difundió un par de fotografías de Ocaña con la playera celeste.

A las muestras de fortaleza se sumaron las del capitán de la “Maquina Celeste”, Jesús Corona quién en un mensaje de Instagram compartió algunas fotografías con “Benito Rivers”: “Con dedicatoria especial este triunfo. Seguro lo estás disfrutando desde el cielo @octavioocaa”, posteó el futbolista mexicano.

Otro de los personajes históricos del equipo de la Noria, fue el “Chelito” Delgado quien compartió una carta que le hizo Ocaña a su ídolo mientras jugó en Cruz Azul. Para finalizar, es importante recordar una entrevista que el actor concedió para Notimex, donde declaró todo el amor que tenía el joven histrión por el futbol.

“Me gusta hacer bien mi trabajo como actor. Pongo todo mi esmero, pero lo que en realidad me fascina es el futbol. No sé, es algo que no puedo evitar, es una afición tan intensa que aceptaría continuar por el resto de mi vida aún sin dinero de por medio. Interpretar es un hobbie, pero el futbol es mi pasión, lo que me hace feliz y sentirme satisfecho”, aseveró Ocaña.

