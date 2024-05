Las monedas que desmienten al documental de Netflix sobre Cleopatra

Eneas Mares es coleccionista de billetes y monedas. (Jovani Pérez/ Infobae)

Para mi adorada hija Elean Yunuen

¿Qué tienen en común los arqueólogos Kathleen Martínez y Zahi Hawas? Ambos han dedicado más de 20 años de sus vidas buscando la tumba jamás encontrada de Cleopatra y/o de Marco Antonio. Martínez incluso se desempeña de manera permanente como encargada de asuntos culturales de la Embajada Dominicana en Egipto. Por su parte, el polémico Zahi Hawas ejerció como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades del Gobierno egipcio de 2002 a 2011, cuando fue nombrado ministro de Antigüedades. Ambos han colaborado, coincidido, discernido y competido por el llamado “descubrimiento más importante del siglo”.

Como menciono en mi libro “Numismática para principiantes”, la Numismática y la Arqueología han estado estrechamente relacionadas, ya que las monedas han sido importantes artefactos utilizados por los arqueólogos para datar y contextualizar sus hallazgos.

En el caso específico de Cleopatra VII, las diferentes monedas encontradas han dado valiosas pistas no solo sobre el paradero de la famosa tumba jamás hallada, sino también de su raza y origen étnico. Durante su última expedición, el equipo de Martínez descubrió en enero de este año, bajo un templo de la antigua ciudad de Taposiris Magna, “un magnífico túnel construido con arenisca que los propios expertos denominaron un “milagro geométrico” y en donde descubrieron figurillas de Isis y monedas con el nombre de Cleopatra.

A reservas de que Martínez y sus intrépidos arqueólogos y egiptólogos revelen las imágenes de las monedas encontradas, cabe señalar que a lo largo de la historia se han descubierto diversos tipos de monedas con la imagen de Cleopatra VII, y ninguna efigie es de color como lo aseguró Netflix. ¡Ni siquiera su hija, Cleopatra Selene, inmortalizada en un extraordinario denario con su esposo Juba II, rey de Mauritania, es de color, como también lo aseguró Netflix!

El historiador griego Plutarco señala que Cleopatra “no era incomparablemente hermosa, pero su mente excepcional, su voz musical y la vasta riqueza de su reino” la hicieron irresistible para dos de los hombres más poderosos de la época: Julio César y Marco Antonio.

Las monedas de Cleopatra y Marco Antonio de mayor valor

Aversos y reversos de monedas con Cleopatra y Marco Antonio. (Cortesía Eneas Mares)

La moneda que más alto valor ha alcanzado es un tetradracma de plata con la imagen, en el anverso, de Cleopatra VII y en el reverso, Marco Antonio. Este notable tetradracma de plata probablemente fue acuñado en Antioquía durante la campaña parta/armenia de 36-34 a. C. para honrar quizás a la pareja más famosa de todos los tiempos.

La atribución a Antioquía sigue siendo incierta y se han propuesto otros sitios de ceca en el Levante; también es posible que fueran acuñadas en una ceca que se movía con el ejército. El talentoso grabador de cuños cuidó especialmente dar a Cleopatra un perfil poderoso, casi masculino, para complementar el retrato combativo de Antonio.

Los títulos muestran la dominancia de Cleopatra en la relación, representándola en el anverso y alabándola como “Reina Cleopatra, nueva (o “joven diosa”), mientras que Antonio sigue siendo solo un “general victorioso y Triunviro” mortal. La moneda fue vendida en una subasta en USD$30,000.00 en este año.

La segunda moneda sobre Cleopatra y Marco Antonio más cara fue subastada en USD$7,500 en 2005. Se trata de un tetradracma de plata del año 34 a.C. de la ceca de Alejandría acuñada para celebrar el triunfo armenio de Marco Antonio en el otoño de 34 a.C., cuando tuvo lugar la celebrada y enigmática “Donaciones de Alejandría”(conjunto de legados por medio de los cuales Marco Antonio distribuía tierras entre los hijos de Cleopatra y proclamaba la ruptura de su matrimonio con Octavia).

La acuñación de esta moneda debe haber tenido lugar en el 34, el año del triunfo alejandrino de Antonio, ya que de lo contrario carecería de contexto. Se cree que esta emisión fue acuñada en Éfeso en el invierno del 33/2 a.C. por Marco Antonio para recompensar a Cleopatra y pagar su inmensa contribución al esfuerzo de la guerra.

En el 33 a.C., Marco Antonio estaba en Éfeso con su ejército cuando Cleopatra llegó con la flota egipcia. El ejército romano y la flota egipcia pasaron el invierno en Éfeso en el 33/2 a.C., preparándose para el próximo conflicto con Octaviano. Las leyendas en esta moneda podrían traducirse como “[moneda] de Antonio, con Armenia siendo Conquistada, para Cleopatra, Reina de Reyes y de sus Hijos, siendo Reyes”.

La corona armenia detrás de Antonio representa a su victorioso ejército romano, la proa debajo de Cleopatra (que no aparece en ninguna otra moneda romana de ella) representa a la poderosa flota egipcia; combinados simbolizan la completa disposición de fuerzas reunidas contra Octaviano.

Monedas feministas de Cleopatra

Moneda de 50 piastres y dracmas de bronce. (Cortesía Eneas Mares)

Otra extraña moneda es un dracma AE22 (base metal de 20 a 25 mm) de bronce de Cleopatra VII Octochalkon ⅙ (indica que esta moneda equivale a una sexta parte de la unidad monetaria principal) acuñada en Damasco (Damaskos), Siria, c. 33-32 a.C.

Se trata de un busto diademado y vestido de Cleopatra VII hacia la derecha. Esta moneda ni siquiera está catalogada en Numista y forma parte de la colección personal del autor. “Octochalkon” es un término utilizado en Numismática para referirse a una moneda de bronce de alta calidad, generalmente con un contenido de cobre superior al 90%. Es un retrato poderoso y solemne de Cleopatra VII, acuñada seguramente para honrar a su hijo Cesarión.

Otra moneda muy rara es el dracma de bronce acuñado en la ceca de Paphos, en Chipre. Su valor era de un ¼ de obolo (1⁄24) una fracción de una unidad monetaria antigua. El obolo era una moneda de pequeño valor utilizada en la Antigua Grecia, y dividirla en 24 partes significaba que esta fracción era aún más pequeña y de menor valor. Muestra una imagen impávida y solemne de última faraona de Egipto.

La Cleopatra actual y la demanda a Netflix

Adele James generó controversia en su papel de Cleopatra. (Netflix)

La oferta actual de Cleopatra es una hermosa moneda de 50 piastres (cincuenta centavos de libra egipcia), diseñada por Hamdy El Assal y muestran a la Reina Cleopatra tal como la conocemos en el memorial popular: coronada con una diadema de un áspid y sus fabulosas trenzas cayendo por sus hombros. Las fechas van desde el 2007 d.C. hasta el 2010 d.C., una parte fue acuñada en la Autoridad de la Casa de Moneda de Egipto y la otra parte en la Real Casa de la Moneda en Londres.

Finalmente, un abogado egipcio presentó una demanda contra Netflix diciendo que el docudrama tenía como objetivo “distorsionar y borrar la identidad egipcia”. La contratación de Adele James para interpretar a Cleopatra desató la controversia. James dijo en The Wayne Ayers Podcast que “El ‘blackwashing’ no existe, ¿verdad? Me parece triste que la gente tenga tanto desprecio por sí misma o se sienta tan amenazada por la raza negra que tenga la necesidad de separar Egipto del resto del continente”.

Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio

*Coleccionista y conductor del canal de YouTube “Monedas Mexicanas y del Mundo”

Twitter @eneasmares