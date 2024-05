El Ejército de Ucrania afirmó que logró detener el avance ruso en Kharkiv: “La situación sigue siendo complicada” (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

El Ejército ucraniano afirmó este jueves haber detenido el “avance” ruso en algunas zonas de la región de Kharkiv, en el noreste del país, donde Moscú lanzó una nueva ofensiva terrestre el pasado 10 de mayo y logró ocupar nuevos territorios.

“La situación en la zona de Kharkiv sigue siendo complicada y evoluciona de manera dinámica. Nuestras fuerzas defensivas han logrado estabilizar parcialmente la situación y detener el avance del enemigo en algunas zonas y localidades”, indicó a la televisión el portavoz del ejército en la región, Nazar Voloshin.

No obstante, el ejército ruso “intenta crear las condiciones para avanzar de nuevo”, matizó el portavoz.

En la ciudad de Vovchansk, que contaba con 18.000 habitantes antes de la invasión y es una de las principales que Moscú intenta ahora ocupar, las fuerzas ucranianas están “peinando los edificios” del norte de la localidad, indicó Voloshin.

El ejército ucraniano “trata de estabilizar la situación, de infligir daños e impedir al enemigo que se asiente. Hay en curso varios contraataques” ucranianos, aseveró el portavoz militar.

El popular bloguero militar ucraniano Yuri Butusov, seguido por medio millón de personas, afirmó por su lado que “la ofensiva rusa en el norte de la región de Kharkiv se ha visto de facto detenida”.

De acuerdo con el portavoz del ejército en la región, Nazar Voloshin, las fuerzas rusas “intentan crear las condiciones para avanzar de nuevo” (EFE/EPA/SERGEI KOZLOV 52508)

“Los grupos de asalto rusos han sufrido pérdidas, pero aún no han sido destruidos, y los combates continúan”, añadió en Facebook la noche del miércoles.

Según el gobernador regional Oleg Sinegubov, 8.779 personas fueron evacuadas. Una quincena de personas resultaron además heridas en distintos bombardeos en esta región del noreste de Ucrania.

De acuerdo con el Estado Mayor de Kiev, unidades ucranianas en la zona trabajan con la inteligencia para identificar las posiciones de la artillería y encontrar a grupos de combate rusos que actúan por separado.

El fuego ucraniano está causando daños en el enemigo para evitar que acumule tropas y equipamiento en el norte de la localidad de Vovchansk, cuya conquista está siendo una de las prioridades de Rusia en este nuevo frente abierto por sus tropas el viernes.

Según el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas de Kiev que defienden el municipio -el más importante de la zona fronteriza- están peinando los edificios de la zona norte en busca de infiltrados rusos y mantienen bajo control de fuego de su artillería y de sus drones los lugares en que Rusia concentra tropas y equipamiento.

El parte ucraniano cifra en 615 el número de bajas rusas desde que el viernes comenzó esta ofensiva, en la que Rusia habría visto dañado también un centenar de unidades de equipamiento militar.

La OTAN

Entretanto, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, aseguró este jueves que “no es demasiado tarde” para ayudar a Ucrania e instó a los países aliados a privilegiar la ayuda a Kiev en este momento crítico frente a cumplir los objetivos de capacidad de la organización transatlántica.

De acuerdo con el Estado Mayor de Kiev, unidades ucranianas en la zona trabajan con la inteligencia para identificar las posiciones de la artillería y encontrar a grupos de combate rusos que actúan por separado (REUTERS)

“No es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca. La libertad de Ucrania no puede, no debe y no morirá. Y, aliados, si se enfrentan a la elección entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN o apoyar a Ucrania, deberían apoyar a Ucrania. Las existencias pueden y se repondrán. Las vidas perdidas se pierden para siempre”, dijo Bauer al inicio de la reunión del Comité Militar de la Alianza.

Los integrantes del comité militar de la OTAN tiene previsto mantener este jueves una reunión con los líderes militares ucranianos en un nuevo formato del Consejo de Ucrania de la OTAN, a través de una línea segura, para informar de la situación actual en Ucrania.

“Juntos discutiremos nuestro continuo apoyo a Ucrania en esta lucha monumental”, dijo Bauer, en un momento en que Rusia busca sobre el terreno dispersar a las fuerzas ucranianas con la apertura de un nuevo frente en Kharkiv, con el objetivo de aprovechar el debilitamiento de las defensas en otras zonas para avanzar.

“Hoy es el día 813 de lo que Rusia pensó que sería una guerra de tres días. Ucrania ha demostrado al mundo que tiene la capacidad de lograr un éxito sin precedentes en el campo de batalla. No hay nada que no puedan hacer. Todo lo que necesitan es nuestra ayuda”, remarcó el presidente del Comité Militar de la Alianza.

(Con información de EFE y AFP)