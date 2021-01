“Todas mis imperfecciones”: la imagen al natural de Chiquis Rivera que logró más de 250,000 me gusta

Chiquis está disfrutando de unos días en Tulum (Foto: Instagram @chiquis)

A través de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera compartió un mensaje de amor propio que en pocas horas logró 254,992 me gusta y cerca de 6,000 comentarios.

La cantante, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Tulum, Quintana Roo, subió a su perfil una publicación en la que aparece sentada en la playa, al natural y luciendo un traje de baño de color blanco.

“Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones... ¡Yo me amo! ¡Me acepto y me caigo muy bien! ¡Gracias a Dios!” #Nofilter #NoEdit #NoFaceTune”, escribió junto a la fotografía, captada en modo boomerang.

"Me amo", destacó en la publicación (Foto: Instagram @chiquis)

En los comentarios, muchos usuarios aplaudieron a la hija de Jenni Rivera, y defendieron la importancia de quererse a uno mismo.

“¿No te cansas de cargar tanta belleza?”, opinó @denisse.venegasss.

“Estás bien hermosa”, agregó el usuario @ale_mtz_tovar.

“¿De dónde salió esta diosa?”, escribió @guadalupe.bbn.

“Así mero debe ser, amarnos para amar, celebro eso, bendiciones”, agregó @elicastrogdl.

“Puede ser verdad que nadie es perfecto y debemos aprender a amar nuestras imperfecciones, pero para mí, tú eres la perfección, por dentro y por fuera. Te amo, mucho mucho mi chula preciosa hermosa”, apuntó @patybee_.

Esta no es la primera vez que Jenni Rivera responde a quienes la critican por su aspecto físico.

En numerosas ocasiones, la artista estadounidense ha recibido insultos por su figura, o por vestirse con looks escotados que remarcan sus curvas; pero ella, en lugar de ignorar los mensajes, reacciona con publicaciones contundentes en las que alza la voz contra del body shaming, es decir, contra la tendencia de avergonzar a una persona por su sobrepeso, u otros rasgos físicos.

Chiquis Rivera se disfrazó de Miss Piggy en honor a todas las mujeres que, como ella, "han sido despreciadas por su físico" (Foto: Instagram @chiquis)

Así lo hizo, por ejemplo, en Halloween, cuando se disfrazó de Cerdita Piggy para apoyar a todas las mujeres que han sufrido ataques por su apariencia.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por su físico. Hoy soy la super power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Feliz Halloween. Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie”, escribió la cantante.

Lorenzo Méndez: una foto misteriosa

(Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Hace casi una semana, Lorenzo Méndez, ex esposo de Chiquis Rivera, realizó una desconcertante publicación en su cuenta de Instagram que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas sobre los términos en los que se encuentra la relación de ambos.

El músico compartió una fotografía donde aparece feliz y aparentemente enamorado al lado de la cantante de Jolene, misma publicación que eliminó poco tiempo después sin dar ninguna explicación.

El hecho de que haya descartado tan abrupta y repentinamente la imagen casi al instante de haberla publicado, generó teorías entre los fanáticos de la ex pareja, quienes comenzaron a hacer todo tipo de conjeturas, en las que no faltó quien celebrara que la pareja de famosos por fin volviera a estar juntos.

Se trata de una imagen en la que aparecen ambos disfrutando de un paseo en un vehículo motorizado para nieve, y se alcanza a ver un gélido paisaje donde aparecen bien cubiertos del frío con grandes abrigos y sendos guantes, y a pesar de llevar puestos cascos para protegerse de posibles accidentes, en las poses y gesticulaciones se puede entrever que la ex pareja luce contenta y relajada. Se desconoce en qué fecha habría sido captada la imagen, por lo que la confusión entre los followers de Lorenzo se hizo latente.

Tras casarse en el 2019, los cantantes de banda y regional mexicano vivieron un matrimonio que se caracterizó por las constantes altas y bajas y los escándalos mediáticos, situaciones que eventualmente los llevaron a separarse el pasado mes de septiembre de 2020 con un anuncio que sorprendió al público, pues los entonces esposos ya llevaban 4 años de novios y en numerosas ocasiones habían dado muestras de amor y respeto el uno para el otro.

La reciente publicación de Lorenzo alimentó las esperanzas de algunos fans de que podría haber una reconciliación, sin embargo otros aseguran que se trata de un intento por parte de él de conseguir un poco de atención, teoría que se respalda con la reciente publicación de Chiquis Rivera, quien en Twitter escribió sin mencionar a Méndez: “Todo lo que haces por atención es el motivo por el que no te doy la mía”, mensaje que muchos calificaron como una indirecta para su ex.

