“¿Querés que hable argentino?”: Danna Paola sorprendió con su acento en una transmisión en vivo

Danna Paola sorprendió a sus fans en una transmisión en vivo (Video: Twitter @dannacharts)

La tarde de este lunes Danna Paola apareció en los marcadores de tendencias de las redes sociales, pues un pequeño clip de escasos segundos da muestra de la facilidad con la que la cantante imita el acento argentino al hablar.

Luego de que el canal Nickelodeon diera a conocer las ternas de nominados de sus premiaciones anuales Kid’s Choice Awards México 2020, ceremonia en la que la artista está considerada en las categorías Creator favorito, Live del año –por su pasado enlace vía streaming con el cantautor colombiano Sebastián Yatra-, y Artista mexicano, el nombre de la estrella de Élite se hizo presente en las redes sociales, por lo que sus seguidores se mantuvieron durante horas apoyando a su artista en sus nominaciones.

Fue durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde la también actriz se conectó con sus fans, con quienes participó en una dinámica de preguntas y respuestas; y fue una persona de su público quien le pidió que hiciera el acento argentino, mismo que imitó por sólo un segundo, mismo que bastó para que sus fanáticos enloquecieran en las redes sociales.

“Danna hablá argentino, ¿querés que hable argentino? No, ya no me sale argentino, la verdad”, dice la cantante de Mala fama en un clip que obtuvo diversas reacciones de los cibernautas.

La música de Danna Paola ha obtenido gran éxito en distintos países de Latinoamérica (Foto: Instagram @dannapaola)

“Ay, es que por favor, la como toda, me la morfo a besos, la amo”, “Te faltó el che boludo”, “Bueno, vení que te enseño”, “Danna hablando argentino es lo mejor que existe”, “A ver mis mutuals de Argentina, RT a esa Danna siendo completamente hincha de bokita pasión” , son algunos de los comentarios recabados en la red social al respecto.

No es la primera vez que un acento en el habla de Danna Paola da de qué hablar, pues en meses pasados a la cantante se le criticó por “exagerar” su acento del castellano de España, cosa que sería comprensible debido al tiempo que se mantuvo en aquel país mientras grababa la serie Élite.

Aunque a algunos les parezca ridículo, es muy usual que si alguien visite o vive por un tiempo prolongado en otro países donde también se habla español, se les “pegue” el acento y algunos modismos, un ejemplo de ello ha sido Danna y así lo hicieron notar sus seguidores.

Danna Paola permaneció en España durante más un año para grabar "Élite" (Captura de pantalla)

A este fenómeno los lingüistas lo han llamado “convergencia fonética” y se da, algunas veces de forma inconsciente, para que los interlocutores en una conversación comprenden de mejor manera lo que se está tratando de comunicar, por ello el modo de hablar se adapta según las circunstancias.

Un nuevo tema en puerta

La cantante ha estado imparable en estos últimos meses y ni la pandemia ha logrado frenar su ímpetu creativo, ya que cada tres o cuatro semanas Danna Paola ha presentado una nueva canción que de inmediato escala en los charts y se posiciona en los primeros lugares de ventas y reproducciones.

De hecho, su más reciente tema llamado Me Myself, grabado en conjunto con el cantante Mika, con quien además realizó el cover de la canción de Roxette It Must Have Been Love, fue muy aceptado por el público.

Su reciente tema al lado de Mika tuvo un muy buen recibimiento (Foto: Twitter)

Ahora la famosa ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve en el estudio de grabación, por lo que pronto se dio a conocer la noticia de que Danna volverá a colaborar con la plataforma que la lanzó a la fama internacional, Netflix, al ser elegida para cantar el tema principal de una nueva película producida por la plataforma de streaming.

Se trata de la cinta animada Más allá de la luna, cuyo tema ya prepara Danna y así lo dio a conocer a sus más de 27 millones de followers.

