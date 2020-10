Natalia Barulich reveló qué relación tiene con Neymar y lo que piensa de Maluma

La modelo norteamericana actualmente promociona su carrera musical como DJ, título que busca ganarse con su más reciente canción “24/7” (Foto: Instagram de Natalia Barulich)

Luego de verse en medio de un triángulo amoroso muy polémico durante los últimos meses, la modelo Natalia Barulich por fin aclaró cuál es su relación con el futbolista brasileño Neymar y lo que opina de la canción Hawái, que supuestamente le dedicó su ex pareja, el cantante colombiano Maluma.

La nacida en Los Ángeles, California, y que ahora intenta impulsar su carrera en el mundo de la música, se sinceró con Ventaneando sobre la controversia surgida desde hace unos meses, cuando se le relacionó sentimentalmente con el atacante del PSG y terminó su mediático noviazgo con el artista latino.

Barulich fue clara al mencionar que con el atacante de la escuadra francesa sólo tiene una bonita amistad y que prefiere dejar atrás todo lo que tenga que ver con el cantante colombiano, aunque no se arrepiente de dicha relación amorosa.

“Yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida”, respondió la modelo de ascendencia cubana y croata ante el cuestionamiento sobre su relación con el famoso futbolista.

Resaltó algunas de las cualidades del jugador: “Él es una de las mejores y más felices personas que he conocido en mi vida, y siempre tendrá mi apoyo”.

Fue contundente al asegurar que entre ella y Neymar sólo existe una relación de amigos y no entiende por qué los han ligado amorosamente.

“No, es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque algunas veces una modelo tiene una sesión fotográfica con un futbolista o basquetbolista... eso sólo fue una sesión fotográfica. Tengo mucho respeto hacia él y él es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”, aseguró.

También reveló lo que significó para ella la portada de la revista Harper’s Bazaar Vietnam que protagonizó hace unos meses con Neymar y donde los dos aparecen con una complicidad más que evidente.

“Eso es increíble, es una portada muy empoderada porque él es el mejor... Él me dijo 'hagamos una foto así (con el pie de ella sobre su estómago), porque él es muy empoderador y apoya mucho a las mujeres y así fue”, resaltó sobre la sesión de fotos publicada en julio pasado.

Habló de los rumores que aseguran que Maluma le dedicó su éxito Hawái, canción que los ha colocado en el ojo del huracán desde hace unos meses y que se intensificó después de que Neymar la cantó, junto con sus compañeros, para celebrar una victoria y lo que fue interpretado como una burla hacia el intérprete colombiano.

“No creía nada al respecto. No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, también escuché que no, y la verdad no me importa", respondió.

"Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí, porque esa fue una experiencia en mi vida, de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año”, añadió sobre lo que es para ella su ex pareja.

La modelo norteamericana actualmente promociona su carrera musical como DJ, título que busca ganarse con su más reciente canción 24/7: “Ahora es mi tiempo de brillar, es tiempo de mi música, y estoy harta de estar bajo la sombra de alguien más o de que me liguen con alguien como él o cualquiera”.

Estas declaraciones de Natalia Barulich se suman a las que el mes pasado hizo Maluma, quien negó que Hawái fuera dedicada a su ex novia.

Maluma reaparece en Instagram tras el escándalo con Neymar y Natalia Barulich

“Jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así... Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz”, confesó el cantante de 26 años.

Maluma también se refirió a la supuesta rivalidad con Neymar: “Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”.

