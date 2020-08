La novia de Neymar lanzó una indirecta en las redes sociales y avivó el escándalo con Maluma

Neymar, Natalia Barulich y Maluma

Neymar fue noticia este lunes por la confirmación de su continuidad en el París Saint-Germain de Francia. “Me quedo en PSG y quiero volver a jugar la final de Champions League”, dijo el delantero en declaraciones a la revista del club, que fueron recogidas por el diario L’Equipe.

Con el anuncio del brasileño se descartaron las versiones sobre su vuelta al Barcelona. El delantero adelantó que su anhelo es “una buena revancha” en la Champions League tras la derrota sufrida por el equipo parisino en la última final ante Bayern Múnich de Alemania, en Lisboa.

En la entrevista con ‘PSG Mag’, Neymar aseguró: “Me gusta todo lo que esté en mis manos para dejar mi nombre en los libros de historia del club”. El brasileño había insistido para que Lionel Messi firmara con el PSG la próxima temporada apelando a la amistad que lo une hace años con el astro argentino del Barcelona.

Sin embargo, no fue la única noticia relacionada al crack brasileño, ya que su novia estuvo en los principales portales del mundo por una publicación en Instagram con una clara indirecta a su ex novio, el cantante colombiano Maluma.

Natalia Barulich, actual pareja de Ney, posó frente a un lujoso hotel y la frase: “Ibiza de vacaciones”. Esta publicación se tomó como un claro mensaje para su ex pareja Maluma, quien le habría dedicado un tema tras su separación llamado “Hawái” y cuya letra coincide con el mensaje que dio la modelo estadounidense que cuenta con casi tres millones y medio de seguidores en Instagram.

“Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea”, reza la popular canción, que tomó aún más trascendencia luego de que Neymar celebrara junto a sus compañeros, con dicha canción de fondo, la clasificación a la final de la Champions League luego del triunfo ante el Red Bull Leipzig.

Neymar cantando canción de Maluma

Horas después, Maluma cerró su cuenta de Instagram y muchos lo atribuyeron a las burlas o insistentes consultas al respecto. Al cabo de varios días, el cantante colombiano reapareció y en su cuenta publicó un video con el que aclaró que no tiene problemas con la estrella de fútbol y negó que su canción haya sido dedicada a su ex pareja.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó el cantante de 26 años.

Maluma reaparece en Instagram tras el escándalo con Neymar y Natalia Barulich

“Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, dijo entre risas.

Maluma también se refirió a la supuesta rivalidad con Neymar: “Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”.

Imágenes de Maluma y Neymar juntos, antes de que se anunciara la relación del astro brasileño con Natalia Barulich, la ex novia del cantante

“Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, destacó el artista colombiano.

Maluma recordó la ocasión que se presentó en uno de los cumpleaños de Neymar y dejó ver su pasión por el fútbol al hablar del desarrollo de la liga en el país europeo. También se burló de los memes, expresiones que agradeció porque lo han hecho reír mucho. “No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”, concluyó sus palabras hacia el futbolista.

Natalia Barulich con Maluma

Por supuesto, la derrota del PSG a manos del Bayern Múnich en la final de la Champions League disputada en Lisboa, Portugal, fue utilizada como “venganza” de Maluma debido a la catarata de memes que cayeron sobre Neymar luego del duro traspié.

¿Quién es Natalia Barulich? Tiene 28 años, nació en Los Ángeles y es modelo de ascendencia cubana y croata. Ganó fama mundial desde que se confirmó su romance con Maluma. La ex pareja del cantante colombiano formó parte de la grabación de la popular canción “Felices los 4″. También participó con Britney Spears en Work Bitch, además de modelar para importantes marcas y figurar en las portadas de prestigiosas revistas de belleza.

La última vez que se los vio juntos a Natalia y Maluma fue en septiembre de 2019, durante una presentación del cantante en Los Ángeles, por lo que en este tiempo habría sido el fin de la relación sentimental entre ambos. Poco tiempo después, se rumoreó el romance con Neymar, quien también se había mostrado con el artista colombiano en más de una ocasión.

