Los cruces más duros en el debate presidencial de EEUU: “No se puede decir una palabra con este payaso”

"Es difícil hablar con este payaso... perdón, esta persona" dice Joe Biden

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó el martes de “payaso” a su rival, el presidente Donald Trump, e incluso le pidió que se “calle”, durante su primer debate televisado hacia las elecciones del 3 de noviembre.

El mandatario interrumpió constantemente a Biden y lo corrigió varias veces. Incluso el moderador Chris Wallace le pidió que dejara hablar a su oponente ante lo cual Trump increpó al periodista: “Parece que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende”.

En un uno de los momento más candentes del debate, ante las constantes interrupciones de Trump, el candidato demócrata respondió fastidiado: “Bueno, no se puede decir una palabra con este payaso”.

“Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido”, agregó Biden, en otro momento del debate.

“El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso”, dijo Biden sobre el mandatario republicano.

Las interrupciones del mandatario estadounidense siguieron enojando al candidato demócrata, quien no podía responder a una pregunta del moderador.

“¿Vas aumentar la cantidad de miembros de la corte?”, “¿Vas aumentar la cantidad de miembros de la corte?”, preguntó Trump. “Él no quiere responder a la pregunta”, insistió.

“No voy a responder a esa pregunta”, respondió Biden.

Ya irritado ante las interrupciones Biden le espetó: “¿Te vas a callar, hombre?”, pero Trump siguió con su táctica orientada a desestabilizar a su oponente, que era tartamudo cuando niño y a veces se traba brevemente al hablar.

El moderador, el periodista Chris Wallace, intentó zanjar la discusión al dar por terminado ese segmento del debate.

“Este fue un segmento muy productivo, ¿no?”, ironizó Biden. No obstante, Trump volvió a interrumpir. “Sigue ladrando, hombre”, añadió el candidato demócrata.

“La gente entiende, Joe. En 47 años no has hecho nada. Ellos entienden”, finalizó Trump

El debate se celebró en Ohio, uno de los estados pendulares que cambian su preferencia de una elección a otra y que Trump logró ganar en 2016. Ahora, Biden encabeza las encuestas en este bastión con un 49% de las preferencias, frente a 45,7% de Trump.

La pandemia -que ha dejado más de 204.762 muertos en el país- marcó el desarrollo del debate, y en el auditorio los escasos presentes -salvo Trump y Biden y el moderador - portaron mascarillas y las sillas estuvieron colocadas para respetar el distanciamiento social.

