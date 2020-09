El príncipe Harry y Meghan Markle rompieron el protocolo real con una declaración sobre las elecciones en Estados Unidos

Una coincidencia poco usual: el príncipe Harry dialoga con la primera dama de EEUU, Melania Trump (REUTERS/Mark Blinch)

El príncipe Harry, de 36 años, y Meghan Markle, de 39, debutaron juntos en la televisión estadounidense a través de la exitosa cadena ABC, una de las más vistas de todo el país. Sentados en un banco de madera en el exterior de su mansión de California, los duques de Sussex animaron a ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

El nieto de la reina Isabel II de Inglaterra y su esposa participaron en un programa especial durante el cual se desvelaron los nombres de las 100 personas más influyentes de todo el mundo, según la revista Time. Los duques no figuran en la lista de nombres de este 2020, al contrario de lo que ocurrió en 2018.

El matrimonio real ha intervenido en la próxima votación presidencial en los Estados Unidos, instando a los ciudadanos a rechazar el discurso de odio mientras acerca lo que Meghan describió como “la elección más importante de nuestra vida”.

“Cada cuatro años nos dicen lo mismo, que esta es la elección más importante de nuestra vida, pero esta lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces son escuchadas. Tú voz es un recordatorio de que importas, porque lo eres y merece ser escuchado”, dijo Markle en el video.









Harry, que no es ciudadano estadounidense, señaló que no podrá votar este año y reconoció que nunca ha votado en el Reino Unido, ya que se espera que la realeza permanezca políticamente neutral. Pero instó a los estadounidenses a ser conscientes del tipo de información que se consumen en las redes sociales en estos momentos. “A medida que nos acercamos al mes de noviembre, es vital que rechacemos el discurso del odio, la desinformación y la negatividad que llega online. Lo que consumimos, a lo que nos exponemos y con lo que nos comprometemos online tiene un efecto real en nosotros", expresó el príncipe.

“Pero cuando lo malo supera a lo bueno, para muchos, ya sea que nos demos cuenta o no, erosiona nuestra capacidad para tener compasión y nuestra capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona”, continuó Harry, con su esposa agregando: “Así que mientras trabajamos para volver a imaginar el mundo que nos rodea, desafiémonos a nosotros mismos para construir comunidades de compasión”.

Aunque está en contra del protocolo que los miembros de la familia real se involucren en política, desde que el duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus roles como miembros de la realeza y se mudaron a EEUU a principios de este año, la pareja se ha vuelto cada vez más activa sobre causas sociales.

Tras conocerse el video, el presentador británico Piers Morgan tuiteó: “El príncipe Harry metiendo su nariz en las elecciones estadounidenses y decirle a los estadounidenses que voten en contra del presidente Trump es un comportamiento completamente inaceptable para un miembro de la familia real”.

La pareja no estuvo sola en este especial, pues junto a ellos también participaron otras personalidades de la talla de Trevor Noah, Sandra Oh, Kumail Nanjiani o John Legend. Durante la gala, se pudieron ver las actuaciones de The Weeknd, Halsey y Jennifer Hudson.

Meghan Markle y la reina Isabel II durante un evento oficial en 2018 (Shutterstock)

La ex actriz estadounidense rompió las reglas e hizo historia como el primer miembro de la familia real británica en ejercer públicamente su derecho al voto. En agosto, Markle compartió una declaración en la revista Marie Claire sobre por qué planea votar en las elecciones de 2020. “Sé lo que es tener voz y también lo que es sentirse sin voz”, dijo. “También sé que tantos hombres y mujeres han arriesgado sus vidas para que seamos escuchados. Y esa oportunidad, ese derecho fundamental, está en nuestra capacidad de ejercer nuestro derecho al voto y hacer que se escuchen todas nuestras voces”. Antes de convertirse en miembro de la familia real británica, Markle criticó la carrera presidencial de Donald Trump durante una aparición en 2016 en The Nightly Show con Larry Wilmore, calificando al entonces candidato republicano de “misógino” y “divisorio”.

La duquesa de Sussex también participó en diversas campañas para alentar a la gente a participar y votar en las elecciones del 3 de noviembre, uniéndose a figuras como la activista Gloria Steinem y la ex primera dama Michelle Obama.

Meghan Markle y la activista Gloria Steinem

Meghan y Harry han estado haciendo una variedad de apariciones virtuales para organizaciones benéficas. También se anunció recientemente que firmaron un acuerdo millonario con Netflix para producir películas, documentales y programación infantil.

La lista TIME 100 de las personas más influyentes, publicada cada año, incluye artistas, científicos, activistas, líderes e individuos que han tenido un impacto significativo en la comunidad global. Este año la publicación incluyó: el Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de EEUU., el presidente estadounidense Donald Trump, el ex vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden, la candidata demócrata a vicepresidente Kamala Harris, el presidente del Tribunal Supremo de EEUU John Roberts, el presidente chino Xi Jinping, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

