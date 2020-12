El “infierno” por el que pasó la ex novia de una estrella del Manchester City: “Los futbolistas son tratados como dioses”

Savage aseguró que el futbolista cambió tras disputar el Mundial de Rusia 2018 - REUTERS

Dos años después de anunciar su separación, Millie Savage reveló en una entrevista con el periódico británico “The Sun” el calvario que vivió durante los últimos meses de la relación que mantuvo durante años con el defensor central inglés John Stones.

La pareja, que se conoció en plena adolescencia (cuando ella tenía 14 años), y que tienen una hija en común de tres años, se disolvió a fines del 2018, después de que el futbolista disputara el Mundial de Rusia 2018 con su selección y se convirtiera en pieza fundamental del Manchester City de Pep Guardiola.

“Los últimos dos años han sido un infierno. No quisiera que nadie pasara por esto. Ha sido un idiota. Pensé que pasaríamos nuestras vidas juntos, pero se ha convertido en un matón”, aseguró.

La foto de su apasionado beso en el Mundial recorrió las tapas de varios periódicos europeos

Savage consideró que “la fama se le subió a la cabeza” tras su paso por la cita mundialista y que todo se acabó en noviembre, cuando ella le propuso formalizar su relación.

“Escuchamos que Rio Ferdinand se había comprometido con Kate Wright. Dije: ‘Es bueno verlo’. John sabía que siempre había querido casarme. Llevábamos años juntos. Le pregunté por qué no nos habíamos casado ya”, detalló.

“Llegamos a casa y seguimos nuestra rutina normal. Más tarde, esa noche, le dije: ‘Mira, John, sé que te molesta cuando menciono el tema del matrimonio, pero tienes que entenderlo desde mi perspectiva’. Se negó a responder y luego dijo: ‘Mira, Millie, he terminado. No estoy feliz. No me siento libre y ya no te quiero’”.

Savage acudió al Mundial junto a la hija de tres años que tienen en común

“Antes de la Copa del Mundo, John era solo John. Era encantador, educado, hablaba con la gente. Éramos como una pareja de ancianos, paseábamos a los perros... No éramos del mundo del espectáculo”, comentó.

Pero tras aquel torneo en el que la selección inglesa cayó por 2-1 contra Croacia en las semifinales, ella notó un cambio en su comportamiento: “Lo festejó en exceso con sus compañeros y empezar a beber en casa”.

Posteriormente, la joven reveló que recibió un mensaje de Instagram de un anónimo en el que decía que Stones estaba saliendo con: Olivia Naylor, una reconocida ex esteticista de 30 años.

“Ves a estas chicas en los clubes nocturnos que se lanzan a por los futbolistas. John se ha ido con una de esas y desde entonces me siento intimidada por su poder”, afirmó. Savage también explicó que John negó en su momento conocer a Olivia, pero luego reconoció que la había conocido mucho antes de la Copa del Mundo.

Stones fue titular en el último partido del Manchester City frente al United - REUTERS

“Los futbolistas son tratados como dioses y John, después de la Copa del Mundo, dejó que la fama se le metiera en la cabeza. Para los futbolistas, las reglas de la vida normal se vuelven borrosas. Para ellos somos simplemente mortales, en realidad es como cuidar a un niño que no tiene idea de cómo funciona el mundo real. Yo había dejado a un lado mis esperanzas y lo apoyé durante toda su carrera”, reflexionó.

Tras la separación, el futbolista se mudó al centro deportivo del Manchester City hasta que un día “John me dijo que quería mudarse a nuestra casa con Olivia y su bebé y que tendría que irme”, recordó.

“No podía creer lo que estaba pasando. No tenía ingresos ni dinero propio. Algunas personas pueden pensar que estaba loca, pero lo dejé todo por él cuando fichó por el Everton y me pidió que lo acompañara”.

“Se sentía como si me estuviera echando. Salí de esa casa tal como estaba cuando John y yo vivíamos juntos. Las mismas cortinas que elegimos, la ropa de cama, el lote de trabajo. Quiero decir, ¿Qué tipo de mujer querría mudarse a la casa de su ex?”, se preguntó.

“Me dijo, ‘Olivia es diez veces la mujer que tú serás’. Y después de todo lo que renuncié por él, me llamó para decir: ‘Si no fuera por ti, lo habría hecho mejor”, sentenció.

Millie finalmente se mudó a una nueva casa con la hija que tienen en común, la cual es financiada por el futbolista hasta que la pequeña alcance los 18 años.





