El insólito tackle al árbitro en el triunfo de Los Pumas 7 ante Inglaterra en el Seven de Málaga

El tackle al árbitro en el trie de Luciano González

Un insólito hecho se dio en el partido por la semifinal del Seven de Málaga entre Los Pumas 7s e Inglaterra donde el equipo argentino venció por 26 a 17 y clasificó a la final que jugará también este domingo ante Sudáfrica. La particular situación se dio en la jugada previa a uno de los tries donde el juez sufrió un tackle.

El certamen disputa su tercera y última jornada en la ciudad española donde el conjunto argentino arrancó su participación en el Grupo C donde primero venció a Jamaica 31-7 y más tarde al combinado local por 40-12. En el segundo día de competencia cayó 17-24 contra Estados Unidos en el encuentro que fue el cierre de la zona, pero consiguió el pase a los cuartos de final donde venció 29-5 a Irlanda.

En el encuentro que definió a uno de los finalistas los conducidos por Santiago Gómez Cora otra vez fueron superiores a su rival y super a demostrar la supremacía y le ganaron 26 a 17 el elenco inglés. Marcos Moneta y Luciano González, ambos en dos ocasiones, y Germán Schulz marcaron los tries de la victoria argentina y Felipe Del Mestre aportó dos conversiones.

Resumen de la victoria de los Pumas 7s contra Inglaterra

En una de esos tries, el inicial de González, éste aprovechó un espacio en la mitad de la cancha y por querer alcanzarlo un inglés derribó al árbitro Paulo Duarte con un tackle y el jugador albiceleste abrió la cuenta a los cuatro minutos. La primera mitad concluyó 14-5.

En el complemento el equipo argentino volvió a golpear. Lautaro Bazán Vélez jugó rápido un penal y consiguió ampliar las diferencias. A pesar del descuento británico por medio de Alex Davis, Rodrigo Isgro recibió la habilitación de Germán Schulz y esa conversión sirvió para liquidar el pleito. El try definitivo de Ed Coulson cuando el reloj ya marcó el tiempo cumplido apenas fue aliciente para los ingleses que fueron eliminados.

Cabe recordar que el equipo conducido por Gómez Cora consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también vienen de quedarse con las medallas de bronce en las dos primeras etapas del circuito de Seven jugadas en Dubai.

Ahora el conjunto argentino buscará colgarse la medalla de Oro del World Rugby Seven’s Series y su rival será nada menos que Sudáfrica. Los Springboks apoyaron tres veces y fue suficiente para vencer a Australia 19 a 0 en la otra semifinal. El partido decisivo se jugará desde las 14.56 hora de la Argentina.

Ficha del partido.

Inglaterra (17): Jamie Barden, Hayden Hyde, Jamie Adamson, Alex Davis, Tom Bowen, Blake Boyland y Frederick Roddick.

Entrenador: Tony Roques.

Ingresaron: Will Trenholm, Max Clementson, Calum Randle, Ed Coulson y Joe Browning.

Argentina (26): Germán Schulz, Joaquín de la Vega, Rodrigo Isgró, Lautaro Bazán Vélez, Felipe Del Mestre, Luciano González y Santiago Vera Feld.

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Ingresaron: Franco Sábato, Marcos Moneta, Joaquín Lamas y Agustín Fraga.

Tantos en el Primer Tiempo: 4 y 6′, Goles de Del Mestre por Tries de González y del mismo (A), y 7′, Try de Boyland (I).

Resultado Parcial: Inglaterra 5 - Argentina 14.

Tantos en el Segundo Tiempo: 2′, Gol de Del Mestre por Try de Bazán Vélez (A); 4′, Gol de Coulson por Try de Davis (I), 6′, Try de Isgró (A), y 8′, Try de Coulson (I).

Cancha: Estadio Ciudad de Málaga.

Árbitro: Paulo Duarte (Portugal).

