El laberinto de Mauricio Pochettino: por qué sigue siendo el técnico si PSG ya acordó con otro entrenador

Mauricio Pochettino junto a Nasser Al-Khelaifi

La decepcionante campaña del París Saint-Germain (PSG) ha provocado que desde la dirigencia qatarí optaran por un cambio de rumbo total en su política deportiva, tal y como lo explicó hace algunos días el presidente de la institución, Nasser Al-Khelaifi, y en este nuevo plan el entrenador Mauricio Pochettino no será tenido en cuenta.

“Hemos elegido un entrenador que será el mejor para lo que queremos poner en marcha”, declaró el mandamás del club la semana pasada cuando informó que ya habían acordado el vínculo con Christophe Galtier. El francés de 55 años se desempeña al frente del Niza y según lo revelado por el portal L’Equipe este martes, el PSG dispuso de cerca de 8 millones de euros para conseguir su salida de su actual equipo.

La pregunta que todo el mundo se hace por estas horas con respecto a esta situación es ¿qué ocurrirá entonces con Mauricio Pochettino? Según el portal galo, y en concordancia con lo publicado hace tiempo por Le Parisien, el argentino fue notificado hace poco más de 15 días que no será parte del nuevo proyecto. Desde entonces, los abogados del ex Tottenham y los representantes legales del club se encuentran negociando su salida.

“El club parece dispuesto a liquidar la práctica totalidad del último año del técnico y los cuatro miembros de su plantilla personal, sus dos ayudantes, Jesús Pérez y Miguel D’Agostino, su preparador de porteros, Toni Jiménez, y su hijo preparador físico, Sebastiano Pochettino, los dirigentes parisinos también se muestran reacios a pagar parte de los bonos de desempeño”, indica L’Equipe.

Christophe Galtier ya acordó su llegada al PSG (Reuters)

Todo esto sucede mientras el reloj sigue corriendo. El lunes, el plantel profesional iniciará sus trabajos de cara a la temporada 2022/23 y los jugadores no saben si serán recibidos por Pochettino o por Galtier. Según la prensa local, el club no hará el anuncio del arribo del nuevo entrenador hasta tanto no se firme la recisión del actual, pero lo cierto es que sería extraño ver la próxima semana al argentino al frente de la preparación del equipo mientras sus abogados negocian su salida.

La realidad es que PSG debería desembolsar cerca de 15 millones de euros para indemnizar al rosarino y a todo su cuerpo técnico, algo que la dirigencia no está dispuesta a hacer. Por otro lado, siempre según lo informado por el portal galo, desde el equipo de trabajo de Pochettino prefieren despedirse de manera elegante, sin demasiado escándalo y no pretenden continuar trabajando en un club en el que es evidente que no serán bienvenidos.

Todo esto hace suponer que la salida de Poche es cuestión de horas, después de haber estado un año y medio al frente del cuadro francés y de haber conquistado una Copa de Francia, una Supercopa y una Ligue 1, palmarés demasiado pobres para lo que pretendía la institución. La gran deuda estuvo sin dudas en el plano internacional, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2020 Thomas Tuchel había alcanzado la final del torneo cuando perdió contra Bayern Múnich por 1 a 0. Con el técnico sudamericano el equipo se despidió en semifinales en 2021 al caer 4-1 ante Manchester City en semifinales y en 2022 fue despachado por Real Madrid en octavos.

