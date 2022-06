Una nueva luchadora argentina, la fuerte amenaza a McGregor y un violento nocaut a base de codazos: lo más destacado de la semana en UFC

Un luchador acaba con su oponente a base de codazos

La semana en UFC culminó con la victoria de Alexander Volkov (7°) por nocaut técnico ante Jaizinho Rozestruik (8°) en la estelar del evento llevado a cabo en Las Vegas. El ruso se impuso con una finalización después de que el juez Herb Dean detuviera la pelea a dos minutos del inicio. Con éste resultado, el ex campeón de Bellator aumentó su récord en la mayor empresa de MMA del mundo a 9-4 tras caer en su pelea anterior ante Tom Aspinall por sumisión.

Del otro lado, Big Boy acumuló su segunda derrota consecutiva tras caer el pasado 21 de septiembre ante Curtis Blaydes (número 4 del ranking) por decisión unánime y se complican sus posibilidades de luchar por el título frente a Francis Ngannou, actual líder de los pesos pesados.

Dentro de este evento también se llevó a cabo uno de las finalizaciones más brutales a manos del estadounidense Alonzo Menifield, quien a base de codazos se impuso al ucraniano Askar Mozharov al término del primer asalto. El luchador de 34 años atacó desde el principio y tras una serie de intercambios de pie, logró derribar a su oponente y establecer una buena sujeción de piso para sacar unos violentos golpes con los que acabó con su rival a falta de 20 segundos para el final de la primera ronda.

En lo que respecta a Sudamérica, Argentina puede festejar después de que se conociera oficialmente que el país tendrá una nueva representante en la empresa de MMA más importante del mundo.

La protagonista es Ailín Fiona Pérez quien, a través de sus redes sociales, anunció oficialmente que formará parte de la compañía y que debutará el próximo 3 de septiembre ante Zarah Fairn en UFCParís.

“Voy a dejarle un mensaje a Dana White (Presidente de UFC), que espero esté viendo este video. Si no lo está viendo, que alguien se lo demuestre. Estoy preparada, seguiré entrenando. Estoy preparada para demostrar que soy un argentina que está lista para estar en UFC”, aseguró la luchadora de 27 años que acumula siete victorias como profesional y cuenta con dos cinturones internacionales.

Con ella, la lista de peleadores argentinos que pasaron por UFC continúa agrandándose. Santiago Ponzinibbio, Guido Cannetti, Silvana Gómez Juárez, Laureano Staropoli y Marcelo Rojo son otros de los nombres que quedaron escritos en las hojas de los libros de historia de la empresa norteamericana.

Masvidal atacó a Mcgregor

El nombre de Conor McGregor volvió a salir a escena en el plano de la UFC después de que el poderoso striker Jorge Masvidal alzó su voz para calentar el ambiente: “Él es falso, sabe que soy un hombre que pega duro y que vengo a matar, no vengo a jugar a abrazarme en la jaula, voy a dar todo dentro de mí para asesinarlo”.

El luchador estadounidense, de raíces latinoamericanas (padre cubano y madre peruana) quiere volver a demostrar por qué es uno de los luchadores más peligrosos de la compañía. El oriundo de Miami viene de perder en sus últimas tres presentaciones (Las primeras dos contra el rey de la categoría Kamaru Usman) y ahora retó al irlandés con el objetivo de regresar al plano mundial.

“Ahora se está pinchando y metiendo esteroides y todo tipo de cosas, pero todavía es un chiquitín. Me encantaría pelear en 170 libras, pero yo no espero por nadie. Si él lo quiere hacer le rompo la cara, si no lo quiere hacer, que venga el próximo”, sentenció.





