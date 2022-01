Escándalo en Inglaterra: arrestaron a una estrella de rugby acusada de secuestrar y abusar sexualmente a una menor de edad

Se desconoce la identidad del jugador acusado (Reuters)

Este fin de semana la Policía británica respondió a un llamado al número de emergencia y actuó para detener a dos personas acusadas de secuestrar y abusar sexualmente de una adolescente. El hecho, que ha circulado estos días por los principales tabloides, tiene como principal denunciado a una figura de rugby que ha sido parte del seleccionado inglés y cuya identidad no ha sido aún revelada.

Un portavoz de la Policía explicó que el domingo 9 de enero, poco antes de las 11 de la mañana, recibieron la alerta sobre un supuesto caso de abuso sexual. Por eso detuvieron a dos personas, el deportista, de 29 años, y una mujer de 41 años, de quien “se sospecha que administró una sustancia a con la intención de causar un delito sexual”. Ambos fueron liberados tiempo después bajo fianza, mientras la investigación continúa.

Según las primeras informaciones oficiales, la víctima habría sido secuestrada por el rugbier y antes de haber sido abusada por él, en complicidad de la mujer quien trabaja como prostituta. Sandra Ntonya rompió el silencio este miércoles en una entrevista al sitio Daily Mail en la que apuntó directamente contra el deportista, a quien conoce por ser su cliente.

Ella explicó que el sábado por la noche recibió una llamada del jugador de rugby parea avisarle que iría a su hogar en Mánchester con una muchacha que había conocido en un club nocturno. El “hogar” sería una casa en Gorton, Greater Manchester, que la mujer también usa para trabajar.

“A la mañana siguiente, vi a la chica realmente alterada en mi habitación de invitados. Ella estaba llorando y molesta. Ella estaba sorprendida y yo estaba sorprendida. Saqué a la chica y llamé a la policía. Estaba realmente molesta y yo solo quería ayudarla y hacer lo correcto”, explicó Ntonya, quien está acusada de haberle suministrado una “sustancia” a la joven menor de edad.

La trabajadora sexual, que en 2019 escribió un libro titulado Confesiones de una prostituta justificada insistió en que ella no tuvo nada que ver con el hecho: “No he hecho nada malo. Yo no la drogué. Definitivamente no he cometido un crimen. Le conté a la Policía la historia completa”.

Hasta el momento, ningún organismo del rugby británico ha hecho comentarios al respecto, mientras que la identidad del jugador se mantiene en secreto “por razones legales”, según explican los portales locales. Asimismo, un vecino del lugar que vio el arresto del deportista, lo describió como “conmocionado” cuando lo subían a una patrulla. Ambos acusados fueron liberados bajo fianza y la investigación continúa.

