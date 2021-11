Por qué La Volpe no llevaría a Andrés Guardado al Mundial de Qatar 2022

La Volpe dirigió México en el Mundial de 2006 (Foto: Back Page Images/Shutterstock)

La gestión de Ricardo Antonio La Volpe al frente del combinado nacional ha sido uno de los más recordados en los últimos años dentro del medio futbolístico mexicano. La elocuencia del estratega, las figuras desahuciadas y los debuts en el equipo tricolor fueron lo que caracterizó la gestión del estratega argentino dentro de la Selección.

Cabe mencionar que fue uno de los artífices para que Andrés Guardado diera un paso significativo dentro de su carrera, pues a los 19 años de edad fue convocado por el Bigotón para disputar la Copa Mundial de Alemania 2006. Desde ese momento, el Principito se ha convertido en todo un símbolo de liderazgo dentro del combinado mexicano. El paso de Guardado ha sido toda una metamorfósis. Pues inició como una de las promesas del equipo y hoy, junto con Guillermo Ochoa, porta el gafete de capitán heredado por Rafael Márquez.

A la espera de que Guardado pueda disputar su quinta Copa del Mundial, Ricardo La Volpe habló acerca de su pupilo y dijo dudar de que el hoy histórico de la Selección de México pueda estar en Qatar 2022.

En entrevista para el para la cadena deportiva ESPN, La Volpe mencionó que el equipo mexicano cuenta con una buena camada de jugadores bajo las órdenes de Gerardo Martino; no obstante, el estratega argentino piensa que Andrés Guardado pudiera estar en diciembre del próximo año en el Mundial, pues para ese momento contará con 36 años de edad.

Guardado buscará jugar su quinta Copa Mundial (Foto: Twitter/@EduardoZurita7)

“Hoy a México le falta un 10, no le va a llegar Guardado. La línea de cuatro: Jesús Gallardo, y Luis Rodríguez, un Edson Álvarez, 18 años y era mío en América. Cuando se lesionó Paolo Goltz, pasé a Bruno Valdez de un lado y metí a ese pibe. Me querían matar. Diego Lainez tenía 16 y ni siquiera tenía 17 años. Son los jugadores que a mí me gustan. Tiene un 8 en Héctor Herrera, que casi no juega con Diego Simeone en el Atlético, tiene a Raúl Jiménez, luego a Rogelio Funes Mori. No tienen problema en el 9. Tienen a Jesús Corona, Chucky Lozano y Uriel Antuna”, señaló Ricardo La Volpe.

El argentino también consideró que el punto en el que falla la Selección Mexicana es en el convencimiento, pues encuentra distintas fallas en la dirección técnica de Martino.

“¿Qué le falta? Convencimiento o más captación, porque no tienen movimientos. Se les complicó con Costa Rica, le ganan a Estados Unidos, pero no proponen. Ahora viene Canadá y son rápidos. México es el equipo a ganar. Guatemala y Costa Rica se matan contra México, porque son el equipo a vencer y por eso está tan jodida la Concacaf, porque juegan Costa Rica y Guatemala y juegan. Para mí, México es un equipazo”, agregó.

El equipo mexicano tendrá que medirse en igualdades en contra de sus similares de Estados Unidos y Canadá el próximo 12 y 16 de noviembre, no obstante, tendrán que visitar a ambas escuadras.

Guardado lleva el gafete de capitán de la Selección Mexicana desde 2018 (Foto: José Méndez/EFE)

El equipo dirigido por el Tata Martino se mantiene como el líder de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, con 14 unidades conseguidas en seis partidos disputados. Por detrás en la clasificación aparece el cuadro estadounidense con 11 puntos y Canadá con 10 unidades conseguidas.

Gerardo Martino contará con todos los jugadores que puede contar en el extranjero y del balompié nacional, por lo que, de acuerdo con varios expertos del medio, podrían lograrse las victorias en ambos partidos.

