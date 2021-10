Chicharito Hernández llenó de elogios a Landon Donovan antes del Clásico del Tráfico

Chicharito Hernández elogió a Landon Donovan, pues éste serpa homenajeado y recibirá una estatua por su paso con LA Galaxy (Foto: Instagram@landondonovan10/@ch14_)

El delantero que milita en la MLS, Javier Hernández, elogió al ex delantero del equipo angelino, Landon Donovan. El fin de semana habrá clásico de la ciudad cuando Los Ángeles Football Club de Carlos Vela enfrenten al LA Galaxy de “Chicharito” Hernández. Antes del cotejo, los Galácticos rendirán un homenaje y se desvelará una estatua de Donovan, quien fuese leyenda del club.

El inmueble Dignity Health Sports Park será testigo de la celebración que se le hará a Landon, delantero estadounidense. Al respecto, el máximo anotador de la Selección Mexicana de Futbol se desbocó en palabras positivas para el ex futbolista “Es un jugador que se merece eso y más, ojalá podamos regalarle la victoria. No hay palabras para describir una carrera como la de él”, agregó el ariete actual del Galaxy.

Asimismo, agregó que Donovan era un rival complicado para el Tricolor cuando la selección de las barras y las estrellas enfrentaba al cuadro azteca “Como jugador era difícil, no nos gustaba enfrentarlo. Ni desde afuera me gustaba verlo; no me tocó enfrentarlo”, aseveró el ex delantero del Real Madrid en una videoconferencia.

Landon Donovan, fue un delantero verdugo para la Selección Mexicana de Futbol (Foto: AP)

La carrera de Landon Donovan como atacante del Galaxy fue brillante, pues fue un parteaguas para el futbol estadounidense. Con el equipo de la galaxia cosechó siete títulos; donde destacan tres trofeos de Copa MLS. De la misma manera se colgó la medalla dorada en dos ocasiones de la Supporter´s Shields.

En cuanto a goles marcados, el “Capitán América” presume de ser el máximo goleador del equipo que radica en la ciudad de Los Ángeles. En su carrera deportiva movió la red en 113 ocasiones. Se encuentra en el primer sitio histórico y por debajo están Robbie Keane con 83, Cobi Jones con 70 y Zlatan Ibrahimovic con 52.

