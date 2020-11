“Algo traen sus guantes”: La “Barby” Juárez se mostró inconforme tras perder con la “Cobrita” Luna

Mariana "Barby" Juárez perdió el campeonato contra Yulihan "Cobrita" Luna (Foto: Consejo Mundial de Boxeo Instagram @wbcboxeo)

Yulihan Luna obtuvo el cinturón como la nueva campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Mariana Juárez, mejor conocida en el mundo pugilístico como La "Barby”, quien soltó algunas declaraciones que mancharon la competencia.

La decisión fue unánime con tarjetas que resultaron a favor de Luna por 80-72, 80-72 y 79-73; suficiente para que La “Cobrita” se hiciera con el triunfo en la Arena Oasis ubicada en Cancún, Quintana Roo, donde se pudo ver público presente, pero apenas el 20% debido a la pandemia por coronavirus, de acuerdo con el diario ESTO.

A pesar del excelente trabajo que hizo La “Cobrita” en el cuadrilátero, al imponerse con un boxeo veloz y dominar por completo el encuentro de principio a fin, la polémica se hizo presente con repetidas quejar de su contrincante.

De acuerdo con Mariana Juárez, el equipo de Yuliahn Luna habría empleado algunos trucos en sus guantes, en sus vendas o en las cintas, con lo que habría conseguido golpear más fuerte; sin embargo, no se pudo comprobar nada en el momento, por lo que aseguró que acudiría al CMB.

“Algo traen los guantes y ellos lo saben. Eso que lo vea el CMB. 21 años llevo en esto y jamás. Ganaste, felicidades, que te dure. Te lo dije, no me iba a bajar, yo lo dije, iba a terminar y de todos modos lo checamos”, dijo La “Barby” al interrumpir la entrevista en vivo de la actual campeona con el reportero del canal deportivo TUDN.

Luna reviró y puso los guantes, las vendas y las cintas a disposición de cualquier autoridad competente para la revisión de las mismas. (Foto: Consejo Mundial de Boxeo Instagram @wbcboxeo)

Sin embargo, Luna reviró y puso los guantes, las vendas y las cintas a disposición de cualquier autoridad competente para la revisión de las mismas. Aseguró que tanto ella como su equipo saben lo que es la vida de un deportista, quienes deben saberse reconocer tanto en la victoria, como en la derrota.

“Ahí están los guantes y las vendas, nosotros somos deportistas. Sabemos ganar, sabemos perder. Cuando nos toca ganar, nosotros sabemos. Nosotros nunca le pusimos nada, dice que la cinta estaba más arriba, ni modo que con eso le vaya a pegar más fuerte. Esto lo hicimos a base de trabajo. Detrás de este trabajo estuvo un esfuerzo que nunca había hecho en mi carrera”, dijo a las cámaras de TUDN.

Además, La “Cobrita” dedicó su triunfo a todas las personas que la apoyaron no sólo emocionalmente y anímicamente, también al equipo que entrenó con ella, pues aseguró que se trató de una de sus más grandes batallas en la historia, al igual que un fuerte trabajo de preparación.

“Gracias a toda la comarca lagunera que está al pendiente, a toda mi familia. Esto es por mi hija y toda la gente que creyó en mí a pesar de todo", dijo emotiva.

Por último, la nueva campeona aseguró que le daría la revancha, sin pensarlo, a la boxeadora Mariana Juárez, pues dijo que no tienen nada que ocultar y tampoco tienen miedo de poner sobre la mesa su talento, su preparación o sus habilidades como pugilista.

“Cuando quiera y yo no, nosotros no hicimos nada para ganarle más que una preparación fuerte. No tenemos nada de miedo. Lo que quieran hacer, que lo revisen”, dijo ante las cámaras de televisión y con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en las manos.

