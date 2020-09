El drama que vive la ex pareja de Hulk después de que el futbolista se casara con su sobrina: “El dolor es muy grande”

Hulk se separó después de 12 años de Iran Angelo

Lejos de ser protagonista por su rendimiento dentro del campo con el Shanghai SIPG en el fútbol chino, Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza (más conocido como Hulk) está dando que hablar en Europa por lo que respecta a su vida personal, después de que decidiera separarse de su pareja para casarse con la sobrina de ella.

El ex internacional con la selección de Brasil, contrajo matrimonio con Camila Angelo a fines de marzo de este año tras iniciar un noviazgo poco tiempo después de separarse de Iran Ângelo de Souza, con quien convivió durante 12 años y con la que tiene tres hijos Ian (11 años), Thiago (9) y Alice (7).

Ahora, seis meses después, Iran decidió romper el silencio para contar el drama que vivió y resumió su dolor asegurando que enterró “una hija en vida”, haciendo referencia a Camila.

Iran y Camila Angelo eran muy unidas y mostraban su relación en Instagram

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, se lamentó la brasileña en una entrevista con el medio portugués Record.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó sobre la relación con su sobrina.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, sentenció.

Iran reconoció que Camila era como su hija - Instagram

En diciembre del año pasado, el sitio web UOL había informado que el ex jugador del Zenit se había separado de su pareja durante muchos años, a pesar de que todo apuntaba a que iban a casarse en la ciudad brasileña de Joao Pessoa.

Sin embargo, lejos de afianzar la relación, el futbolista de 34 años optó por romper lazos con ella y posteriormente formalizar un noviazgo con la sobrina preferida de su ex pareja.

“Hulk llamó a los padres y al hermano de Camila y les dijo la verdad. Fue el propio Hulk quien hizo pública la información porque no tenía que esconderse. Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos”, comentó uno de los responsables de prensa del futbolista después de que trascendiera aquella información.

“Tú me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado”, escribió Hulk hace cuatro días en su cuenta de Instagram junto a una foto con Camila por su cumpleaños.

Ambos están conviviendo en China, país en donde el brasileño se desempeña como futbolista. Sin embargo, los medios locales aseguraron que su repentino casamiento también se debió a que la mujer necesitaba de una visa para continuar en el país.

Después de las declaraciones de Iran, el ex Porto decidió publicar un repudiable descargo a través de un video en sus redes sociales: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (...) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada ... Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”.

