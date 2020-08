Impactantes imágenes en la NBA: un jugador recibió un golpe en el cuello y tuvo que ser retirado en camilla

El fuerte golpe que sufrió Derick Jones Jr en la NBA





No fue un día más para la NBA. Este viernes finalizó la fase regular de la liga más famosa del mundo del básquet que volvió a la actividad el pasado 30 de julio en la burbuja de Orlando. A pesar que las posiciones de los equipos clasificados para los playoffs ya se habían definido 24 horas antes, los equipos que jugaron en esta última jornada compitieron para terminar su temporada o para darle minutos a los jugadores suplentes. Y fue en un duelo entre dos franquicias que se enfrentarán en la postemporada donde se produjo un grave accidente.

En el partido que protagonizaron Indiana Pacers y Miami Heat, un jugador sufrió un duro golpe y tuvo que ser llevado en camilla por el servicio médico de la liga. Cuando restaban poco más de un minuto para el cierre del tercer cuarto del encuentro, Derrick Jones Jr., que en el último Juego de las Estrellas que se realizó en la ciudad de Chicago se coronó como el campeón del torneo de volcadas, chocó contra el pivot de los Pacers Goga Bitadze y quedó en el suelo.

Con su cuerpo boca abajo, los gestos de dolor de Jones Jr fueron elocuentes: movía las piernas en un claro signo de sufrimiento, al mismo tiempo que se tomó el cuello, el sector que más sufrió el impacto después del golpe contra el gigante georgiano de más de 2 metros y 10 centímetros. Después de varios minutos, el número 5 del Heat fue subido a una camilla, donde le colocaron una protección ortopédica en su cuello para evitar lesiones graves. Cuando fue retirado de la cancha, el jugador se retiró con una toalla en su cara.

Derrick Jones Jr. terminó en el suelo después de chocar contra el pivot Goga Bitadze (Kim Klement-USA TODAY Sports)

A pocos minutos del final del partido, en el que Indiana se quedó con el triunfo por 109-92, Miami informó a través de sus redes sociales el estado de salud del basquetbolista de 23 años. “Después de una resonancia magnética, una tomografía computarizada y una prueba de conmoción cerebral, el Heat anuncia que Derrick Jones, Jr. sufrió una distensión en el cuello. Será reevaluado nuevamente durante el fin de semana”, mencionó el informe médico del equipo.

Hasta el momento de la lesión, Jones Jr había anotado 3 puntos y recuperado 2 rebotes en 16 minutos en cancha. En lo que va de la temporada regular, el alero promedió 8.6 puntos, 4 rebotes en poco más de 23 minutos de juego.

El duelo de esta noche entre los Pacers y el Heat fue un anticipo de lo que sucederá en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este en la NBA. Indiana, con marca de 45 victorias y 28 derrotas, terminó en la cuarta posición de la fase regular. Por su parte, Miami acabó con un registro de 44-29, y cerró en el quinto lugar. Por esta razón, ambos se enfrentarán en una serie al mejor de siete partidos. Las otras series del Este serán: 1-Milwaukee Bucks vs. 8-Orlando Magic, 2-Toronto Raptors vs. 7-Brooklyn Nets, 3-Boston Celtics vs. 6-Philadelphia 76ers.

Jones Jr terminó con una distensión en su cuello, según informó el Miami Heat en su informe médico (Kim Klement-USA TODAY Sports)

