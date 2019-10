De hecho, En el camino fue rechazada múltiples veces antes de pasar finalmente por la imprenta de Viking, donde fue cajoneada hasta en 7 oportunidades tras votación. “Me decían que era una obra demasiado diferente como para tomar riesgos”, contó Sterling Lord, el único representante literario que tuvo en su vida y a quien respetaba más que a cualquier crítico o editor. En ese sentido, tenía una muletilla: “The Lord is my business man, I have nothing to fear” (El Señor es mi empresario, no tengo nada a qué temer).