Continuemos: "No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. / No dejes de creer que las palabras y las poesías / sí pueden cambiar el mundo." Aparece aquí el lenguaje, la literatura, el arte. ¿Qué más? "La vida es desierto y oasis. / Nos derriba, nos lastima, nos enseña, / nos convierte en protagonistas /de nuestra propia historia". No es una simple y anecdótica oda a la alegría si define que "la vida es desierto y oasis". Entonces, frente a ese dolor, esa angustia y la sinrazón cotidianos, la voluntad. Sigue así: "No caigas en el peor de los errores: / el silencio. / La mayoría vive en un silencio espantoso. / No te resignes. / Huye. / Emito mis alaridos por los techos de este mundo, / dice el poeta". Y más adelante: "Disfruta del pánico que te provoca / tener la vida por delante."