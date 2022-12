Flabian Londoño se une a Juanfer Quintero y a Miguel Borja como los colombianos en la pretemporada de River Plate

Flabian Londoño juega como delantero, es familiar de Gerardo Bedoya y su máximo referente es el también colombiano, ex River Plate, Radamel Falcao.

River Plate inicio con un grupo de 28 jugadores, sus entrenamientos de pretemporada en Argentina. El plantel profesional, tras el primer día en donde se realizaron los exámenes médicos, realizó su primer entrenamiento en campo bajo las órdenes de Martín Demichelis. Allí se destacó la presencia del delantero colombiano Miguel Ángel Borja y destacó la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien estuvo presente en la despedida de Omar Pérez.

‘Juanfer’ aún no ha renovado su vínculo con River Plate, por lo que aunque el club aseguró que su ausencia se debe a unos días de más de vacaciones por la reciente convocatoria con la selección Colombia, aumenta la impaciencia entre los hinchas que esperan que el antioqueño continúe en el club. Así mismo, en la sede se reportó la presencia del jugador formado en las inferiores Flabian Londoño

El delantero es el más conocido de los jugadores de las fuerzas formativas ascendido al primer equipo. El colombiano, de 22 años, era muy bien considerado por Gallardo, pero producto de diversas lesiones nunca pudo consolidarse y ganarse la chance de debutar. Además, es familiar de Gerardo Bedoya, exfutbolista que tuvo un gran éxito en Racing Club de Avellaneda y que ahora es entrenador con pasado en Independiente Santa Fe.

El nacido en Ebéjico, Antioquia llegó a Núñez desde el Club Deportivo La Masía luego de ser observado por Gustavo Fermani en Medellín. Juega de 9 y su principal referente es Radamel Falcao García. “Soy un centrodelantero al que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotar”, manifestó hace algunos años en la página oficial del club.

Otro de los juveniles citado por Martín Demichlis recalcó su admiración por Juan Fernando Quintero, es Franco Alfonso, un interesante mediocampista ofensivo de 20 años, “Estaba en los Infantiles de Vélez, en la Liga, pero no me ficharon. Un día jugué un partido contra River y me dijeron si no quería venir a probarme. Eso fue en 2015, me vieron Gustavo Fermani y Juanjo Borrelli. Estuve 3 días y me ficharon. Jugaba de enganche y después pasé a ser volante por izquierda o por la derecha”, rememoró

Con Matías Kranevitter como primer refuerzo y a la espera de poder resolver la continuidad de Juan Fernando Quintero y el regreso de Nacho Fernández, el lunes 12 comenzarán los trabajos más intensos, con un doble turno en la sede deportiva de Ezeiza. Al día siguiente, el Millonario viajará por la mañana a San Luis, donde realizará un amistoso el jueves 22 de diciembre ante Unión La Calera de Chile en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.

Durante la celebración de Navidad y Año Nuevo, el plantel estará nuevamente en Buenos Aires, para el 3 de enero embarcar rumbo a Fort Lauderdale, Estados Unidos, país en donde River Plate tendrá tres partidos en territorio estadounidense. El primero será el 10 de enero, en Austin, Texas, contra Rayados de Monterrey. Cuatro días después, en Miami, se verá las caras con Millonarios y por último, el 17, chocará ante Vasco da Gama de Brasil en Orlando.

