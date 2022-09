Fuerte cruce entre ‘Bolillo’ Gómez y ‘Liche’ Durán: “A la hora de señalar culpables, somos los más guapos”

El experimentado entrenador habló de la eliminación de la selección Colombia a Qatar 2022. Tomado de Espn

Este sábado la selección Colombia tendrá su primer examen bajo la orientación del estratega argentino Néstor Lorenzo, que debutará ante el combinado de Guatemala en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, para luego verse las caras con el seleccionado mexicano en Santa Clara (California).

A pesar de tener una gran generación de futbolistas, la selección Colombia se quedó por fuera de la Copa del Mundo de Catar 2022, y será una de las grandes ausentes de la cita orbital tras un pésimo desempeño en la eliminatoria en la que duró siete partidos sin marcar gol lo que derivó en el segundo fracaso de Reinaldo Rueda al frente de la Tricolor por lo cual debió dejar su cargo.

Ahora, con la llegada de Néstor Lorenzo, se espera que Colombia pueda regresar a un mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Son muchas las conclusiones que se han sacado de la eliminación de Colombia, que ya paso la página y está enfocada en lo que se viene dado que en marzo de 2023 arrancarían las clasificatorias para el certamen del 2026, que dará cinco cupos directos para los países de la CONMEBOL.

Una voz autorizada para hablar de la selección Colombia, es el entrenador Hernán Darío Gómez, que tuvo dos ciclos en el combinado cafetero, al que dirigió en el mundial de Francia 98, y luego tomó las riendas nuevamente en 2010, pero debió separarse de su puesto por temas extradeportivos en 2011.

Su último trabajo fue como seleccionador de Honduras, con el que no pudo cumplir su objetivo de clasificar a Catar. El técnico de 66 fue invitado al programa F 360 de ESPN, en donde habló de la selección Colombia.

“¿Ustedes creen que en el partido contra Perú, Borja ese balón no lo quiso meter? (...) o los diferentes partidos que tuvo Colombia que siempre estuvo encima de muchos rivales que no necesitaba mucho para ir al Mundial ¿no pusieron lo que había que poner?. Yo digo que Colombia se quedó no por el técnico ni por lo jugadores, son malos momentos”.

La respuesta del Bolillo fue cuestionada por la periodista Liche Durán, a quien no le cayó nada bien el comentario del entrenador, que dio a entender que solo los allegados al fútbol saben lo que en realidad le sucedió a la selección Colombia, a lo que la comunicadora respondió: “Entiendo lo que usted dice, y está bien, yo no jugué fútbol, yo me dedicó a analizarlo desde mi perspectiva, desde como lo siento y me preparo para ello, pero es que además pensemos en que podemos encontrar millones de excusas por la cuales no. Entonces ese día llovió, hizo demasiado sol. ¿Quiénes son los responsables?”

El extécnico de Ecuador añadió: “Yo veo que estás muy informada y te lees, pero hay que ser del fútbol para entender esto (...) a la hora de señalar culpables, somos los más guapos, vamos a señalar culpables y vamos a demostrar que fuimos los peores que no hicimos nada bien, tampoco es así. Y que hay que sacar ahora a esos jugadores porque quedaron eliminados y hay que acabar con ellos y que no vuelvan a la selección Colombia, no”.

