Estos son los poderosos misiles israelíes con los que las Fuerzas Armadas abatieron a 15 guerrilleros de las disidencias

Las fuerzas del Ejército Nacional logran un golpe significativo contra las disidencias de las Farc en un operativo preciso en Argelia, Cauca - Ejército Nacional

En medio de la avanzada de las Fuerzas Armadas de Colombia, en la tarde del jueves 25 de abril se entregaron los resultados de una operación contra las disidencias de las Farc en Argelia (Cauca), donde murieron quince subversivos y resultaron heridos, al menos, trece más.

Tras conocer el exitoso resultado de la acción militar, las instituciones armadas dieron a conocer que los efectivos emplearon tecnología de punta para llevar a cabo la misión y entre las herramientas usadas estuvo un potente misil de fabricación israelí.

Para la misión contra las disidencias fue esencial un avión fantasma de la Fuerza Aérea, que está equipado con la mejor tecnología de guerra del país, incluyendo las armas echas en Israel.

“El avión Fantasma de la Fuerza Aérea que cuenta con la tecnología de punta para las operaciones de inteligencia, -sensores de calor, lentes gran angulares, visor nocturno-, venía realizando los sobrevuelos en el área desde hace un mes”, le dijo a El Tiempo, un uniformado de la Fuerza Aérea.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las Fuerzas Armadas hicieron uso de su arsenal contra las disidencias - crédito Ejército

Según le dijo la fuente militar al medio citado, la implementación de los misiles son el resultado de un contrato con una empresa israelí, cuyo nombre reservó por temas de seguridad nacional, la cual abasteció a las Fuerzas militares de misiles Spike, “los mismos que se utilizaron en la operación de este jueves”, dijo.

La operación se vio fortalecida por el uso de los misiles Spike antitanque guiados de cuarta generación, que son conocidos por su capacidad de programar con exactitud el ángulo de ataque, lo que permite cubrir distancias de entre 200 metros y cinco kilómetros con gran precisión, minimizando así el riesgo de daños colaterales a las comunidades cercanas.

Los misiles israelíes hacen parte del arsenal colombiano - crédito Ejército

El comandante de las Fuerzas Militares, General Helder Giraldo Bonilla, desde Brasil, subrayó que la implementación de estas capacidades militares avanzadas tiene como fin último la protección de la vida de las comunidades locales que se ven amenazadas por la presencia y acciones de las disidencias en estas áreas del país.

“El uso de estas capacidades distintivas de las Fuerzas Militares tienen como principal objetivo proteger la vida de las comunidades que son amenazadas por las disidencias en esta región del país”, aseveró el general Giraldo, en diálogo con el medio citado.

Los misiles Spike, fabricados por Rafael Advanced Defense Systems de Israel, destacan no solo por su eficiencia en el campo de batalla sino también por su diseño, que permite una amplia gama de configuraciones para adaptarse a diferentes escenarios operativos.

La tecnología israelí ayudó en la ejecución de la misión - crédito Ejército

Los misiles pesan alrededor de 14 kilogramos y están equipados con una cabeza de guerra en tándem que realiza dos explosiones: una inicial que impacta el objetivo y una secundaria, aproximadamente 10 segundos después, que maximiza el daño.

De acuerdo con las autoridades militares, luego de que el avión fantasma AC-47 y otras aeronaves no tripuladas corroboraron que en el campamento guerrillero no había menores de edad, se dio la orden de ejecutar el ataque con la mayor precisión posible, lo que tomó por sorpresa a los disidentes de las Farc que prácticamente no tuvieron tiempo de reacción y 15 de ellos murieron por el ataque.

La aclaración nace luego de las irregularidades por acciones similares, en donde se vió afectada la vida de menores de edad, bajo el respaldo de Diego Molano

Desde la terminación del cese al fuego bilateral, las operaciones militares en Cauca han escalado, con un total de 31 enfrentamientos reportados, más de 30 combatientes de grupos armados residuales neutralizados, cerca de veinte menores de edad rescatados del reclutamiento forzoso y la rendición de 29 disidentes a las autoridades de justicia.

Estos resultados subrayan el compromiso de las Fuerzas Militares con la seguridad nacional y el restablecimiento de la paz en áreas históricamente afectadas por el conflicto armado.