La diplomacia con la que el ‘Gato’ Pérez gambeteó a ‘Pacho’ Vélez cuando le habló de Claudia López

Toda una polémica se ha generado en torno a la final de la Copa Colombia que tiene como protagonistas al Junior de Barranquilla y Millonarios. El juego de ida se disputará en el Metropolitano el miércoles 28 de septiembre desde las 8:00 p.m con trasmisión de Win Sports +.

La inconformidad por parte del cuadro Embajador y su afición es que para el juego de ida ante el Tiburón no podría contar con dos de sus figuras: el golero Álvaro Montero y el defensor central Andrés Llinás dado que ambos están concentrados en suelo estadounidense con la selección Colombia que jugará anta el sábado 24 de septiembre frente a Guatemala y tres días después lo hará ante México.

Precisamente el duelo ante el conjunto Azteca en Santa Clara, es la manzana de la discordia entre Millonarios y Junior de Barranquilla, dado que el juego de la Tricolor será el 27 de septiembre y un día después se disputará el partido de ida en la Arenosa de la final de la Copa BetPlay Dimayor.

Por esta razón, la escuadra capitalina pidió el aplazamiento del juego de ida, a lo que el Junior se negó tajantemente, lo que generó miles de críticas al equipo dirigido por el uruguayo por Julio Avelino Comesaña.

Frente a esta situación habló el director deportivo de la División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR), Ricardo El Gato Pérez, para el programa ESPN F 90, en donde dio detalles del por qué no se podían mover las fechas para el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia en el Nemesio Camacho El Campín.

Ante la pregunta por el periodista Pacho Vélez de aplazar dicho encuentro por 24 horas, Pérez respondió: “A veces pensamos en mi equipo, en uno solo. Ya cuando estoy de este lado y tienes que trabajar para 36 clubes y dar lo mejor para todos no es tan sencillo”.

El momento más tenso de la entrevista fue cuando Vélez citó a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por la solicitud que hizo la mandataria para el que el concierto del artista Harry Styles se realice en el Nemesio Camacho El Campín y no en el Salitre Mágico debido a los inconvenientes en la presentación de la cantante del también del Reino Unido, Dua Lipa. “Gato, lo de la alcaldesa es: ‘O arreglan o arreglan porque el estadio es mío’… Pero, pide aplazar ¡una semana!”.

El delantero de Millonarios y el América de Cali respondió: “Pacho, con cariño te respondo. Bien sabes que está programado Bad Bunny en noviembre y El Campín va a estar inhabilitado para fútbol del 15 al 22 de noviembre. Tenemos el mismo problema en Medellín. Entonces, yo te pregunto para qué no sea una excusa, ¿qué haremos si clasifican a cuadrangulares los equipos de Bogotá y Medellín?”.

Ante la respuesta del gerente deportivo, el comentarista añadió: “Gato, no me pegues a mí, no le pegues al mensajero. Yo solamente te estoy leyendo lo que dice la alcaldesa (...) lo que pasa es que yo te pongo frente a la situación. La alcaldesa es la que te va a poner contra las cuerdas, yo no”.

