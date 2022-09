Valentina Ferrer mostró en redes lo grande que está su hijo y J Balvin reaccionó

J Balvin y Valentina Ferrer compartieron tiempo de calidad con su hijo antes de asistir a los 'VMA Awards' en Estados Unidos. Instagram:@valetinaferrer

El 27 de junio de 2021 fue una fecha especial para la dupla de famosos. El cantante y la modelo dejaron saber que ese día nació su primer hijo. La criatura se ha convertido, en poco más de un año desde su llegada, en el motivo de felicidad de sus padres y en una ficha clave en la agenda mediática debido a que todos quieren conocer qué cambios físicos tiene al crecer.

En la red gran parte de los usuarios quieren seguir cada proceso del pequeño, pues además de haber visto la etapa de gestación de Valentina Ferrer, afirman que no pueden contener la emoción por querer descubrir a cuál de sus padres se parece y cómo es su rostro, aspecto que J Balvin y su pareja han conciliado no mostrar ante los medios de comunicación ni en ninguna plataforma que ofrezca la red.

Valentina Ferrer no permite que sus seguidores vean el rostro de su hijo. Instagram:@valentinaferrer

Muchos pensaron que en junio, cuando el menor cumpliera su primer año de edad, se dejaría ver la pequeña carita que, algunos de los fanáticos especulan, ‘’debe ser igualita a la de José‘’. Hasta el momento, a las personas que más les gusta seguir el amorío de la pareja de famosos y el periodo de desarrollo de su hijo han tenido que conformarse con algunas imágenes de la fiesta de cumpleaños de Río y con los comentarios que algunos de los conocidos y amigos de la pareja han revelado en diferentes oportunidades.

Hace poco los internautas que siguen a Ferrer quedaron impactados de lo rápido que pasa el tiempo, debido a que la reconocida ex Miss Argentina 2014 decidió dejar ver a su hijo. Aunque no fue una de las fotografías más esperadas por la mayoría de los usuarios porque no fue de frente, sí se expuso el cuerpo completo del bebé y se comentó en diversas oportunidades por parte de los fans que se ve muy grande para su edad. De hecho, gran parte de los cibernautas consideran que Río heredará la estatura de su madre; sin embargo, para conocer ese dato tendrán que esperar a que pasen uno cuantos años más.

Valentina Ferrer con su hijo antes de salir a los premios 'MTV VMAs' en Estados Unidos. Instagram:@valentinaferrer

Otro de los aspectos que se resaltó del instante que publicó la actriz para sus más de 996 mil seguidores en su cuenta de Instagram, es que los usuarios admiran que, aún con los proyectos que tanto Balvin como Valentina tienen encima por su trabajo, siguen al pendiente de su retoño.

Las opiniones al respecto se dieron por la imagen en la que es evidente que la pareja estaba por salir a la entrega de los premios MTV VMAs 2022 y por la reacción que el vocalista colombiano tuvo ante el post:

Reacción de J Balvin y otras figuras públicas ante la foto de Valentina Ferrer y su hijo antes de salir a los premios 'MTV VMAs'. Instagram:@valentinaferrer

Aunque se ha visto poco del hijo de los dos famosos, lo que es seguro por el momento es que ‘‘la versión pequeña de Balvin‘’ está creciendo en una familia que evidentemente lo quiere, lo cuida y seguramente lo apoyarán en sus proyectos cuando tenga poder de decisión. Incluso, entre las hipótesis más repetidas se dice que muy posiblemente Río decida incursionarse en la industria musical o en la televisión.

