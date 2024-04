Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella y lo señaló de “amigo de la mafia”

El presidente Petro defiende a Primera Línea de Abelardo de la Espriella quien calificó a dicho grupo como "enemigos de la República" - crédito Fotos: Colprensa.

El abogado Abelardo de la Espriella criticó al mandatario de Cali, Alejandro Éder, calificándolo de “un fracaso”. Estas declaraciones surgieron a raíz de unas imágenes difundidas donde se observa una iniciativa de la gestión de Éder en compañía de integrantes de la ‘primera Línea’.

El abogado acusó al alcalde de Cali de transar con la ‘primera línea’, a quienes calificó de “enemigos de la República”, pero esta definición de De la Espriella causó la respuesta del jefe de Estado, que le respondió que “los verdaderos enemigos del país fueron amigos de la mafia”.

En su mensaje contra de la ‘primera línea’ y Alejandro Eder, De la Espriella dijo que “hay algo tanto o más nocivo que la izquierda radical y violenta: los cobardes que, sin ser zurdos, son pusilánimes y contemporizan con los enemigos de la República, buscando agradar a la bestia, con la ilusión de que así no serán devorados por ella. La primera obligación de un gobernante es no tener miedo a morir, si es del caso, por defender el orden, la libertad y la institucionalidad. Razón ha tenido la familia de @alejoeder al mantenerlo al margen de los negocios familiares: ese señor es un fiasco (santista, al fin y al cabo).

Provocando la respuesta antes mencionada del presidente Petro, que aunque corta, generó múltiples reacciones entre los usuarios que la vieron.

En los comentarios de la publicación del primer mandatario respondiendo al abogado de la Espriella, varios usuarios de la red social X le recordaron que su hijo, Nicolás Petro, se encuentra bajo investigación precisamente por “recibir dinero de la mafia”.

Una de las personas que le contestó al jefe de Estado, fue el concejal bogotano miembro del partido de oposición, Humberto Rafael Amín, conocido en redes sociales como “Papo Amín”. El servidor público respondió dando a conocer para el cuales son los “enemigos de la República”.

“Los enemigos de la República son los que han empuñado un arma en contra del pueblo colombiano. Los enemigos de la República son los que han atentado contra el mismo Estado, siendo GUERRILLEROS. Los enemigos de la República son lo que otorgan beneficios a delincuentes”.

En cuanto al ataque al alcalde Alejandro Eder, el mandatario caleño ya le había respondido al abogado lo siguiente: “Usted desde la comodidad de la vida civil puede decir lo que quiera, justamente porque hay personas como este servidor que nos jugamos la vida diariamente para proteger las instituciones y la democracia. Lo hacemos fomentando el orden, y también la reconciliación. Lo que sí no permitiré es que sigan intentando incendiar nuestra ciudad desde afuera, promoviendo el odio y el radicalismo. Venga de donde venga”

A esto último agregó que: “Invito a los colombianos a que no aceptemos más que nos conduzcan a la confrontación como único camino. Los problemas que enfrentamos y debemos resolver son demasiado serios y requieren de un liderazgo amplio y contundente. Ese es mi compromiso”.

Y es que, en múltiples ocasiones el jefe de Estado y el abogado de la Espriella han tenido diferencias de ideas por medio de la red social X. En una de las más recientes de la Espriella dijo que si aprueban reformas de Petro no habrá elecciones libres.

“Entiendan de una buena vez: no es momento de pensar en candidaturas. A este paso, no habrá elecciones libres en 2026. Quien esté trabajando en eso no está pensando en los intereses superiores de la Patria, sino en vanidades personales y mordiendo un anzuelo envenenado. Si se aprueban las desastrosas reformas del gobierno, el régimen tendrá tanta plata para comprar conciencias a través de subsidios y mermelada que no soltará el poder jamás. (A.D.L.E)”, dijo Abelardo de la Espriella en aquella oportunidad.