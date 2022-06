En qué consiste el informe final de la Comisión de la Verdad que se revela este martes

Comisión de la Verdad. (Colprensa - Camila Díaz)

Desde el 2018 la Comisión de la Verdad inició la recolección de testimonios voluntarios de víctimas, actores y testigos de los más de 50 años de conflicto armado que afrontó el territorio nacional. Pues el día de hoy 28 de junio a las 11 de la mañana la Comisión encabezada por el sacerdote Francisco de Roux, hará entrega del informe final en el que participaron más de 30.000 personas.

“Víctimas, familiares, testigos, actores armados, terceros civiles, empresarios, integrantes de la Fuerza Pública, políticos, expresidentes, artistas, periodistas, académicos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones y, en general, cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria”, integraron los amplios y plurales testimonios señaló la comisión.

Uno de los aspectos a resaltar es que el documento no tendrá un carácter judicial ni penal por lo que no se señalaran personas que no estén previamente condenadas: “El Informe esclareció patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas. Dentro del documento sólo hay algunos casos, presentados como anexos, que alimentan la narrativa explicativa, analítica y contextual”, indicó la comisión encabezada por Francisco de Roux.

Luego de que se presente el informe final que contará con diez capítulos, dentro de los siguientes dos meses se socializará su contenido y luego de eso un Comité de Seguimiento designado por los comisionados estará encargado de monitorear durante los siguientes siete años las recomendaciones indicadas a la nación y Estado para evitar la repetición de un nuevo conflicto armado.

El informe se emitirá en recintos académicos, organizaciones sociales, mesas de víctimas y comunidad internacional, de igual manera estará disponible en una plataforma digital durante los siguientes diez años para que sea consultado públicamente, sí está a disposición del Estado durará más tiempo en la red.

Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó la importancia de que este informe llegue a los diferentes espacios para que sea socializado y así se generé más concientización sobre la violenta historia colombiana y lo que se debe hacer para evitar su repetición.

“Hay que lograr que este informe y todo lo que nos plantea este informe entre a la escuela en Colombia y entre a las universidades en Colombia, que todos los niños, jóvenes, se formen pensando en lo que ha sido la sociedad colombiana. Y necesitamos que esto entre a la tv colombiana, que de aquí en adelante se hagan documentales, novelas, series y que perdure durante mucho tiempo”.

Al acto fueron invitados el actual presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, así como también el mandatario electo, Gustavo Petro, y su fórmula Francia Márquez. De acuerdo con La Silla Vacía, Duque no asistirá a la entrega de este informe encabezado por el sacerdote Francisco de Roux, director de la entidad.

Por su parte, se sabe que el presidente electo y su fórmula vicepresidencial sí asistirán, y se espera que ambos mandatarios se enfoquen en el último apartado del informe, denominado ‘hallazgos y recomendaciones’ que hace una serie de pautas para que lo ocurrido en más de 50 años de conflicto no se vuelvan a repetir.

En total, serán 10 tomos los que conformen este grueso documento que expondrá los argumentos tanto de actores armados legales, ilegales y paraestatales, así como de las víctimas de lugares donde, por décadas, la guerra interna ha estado invisibilizada, como en San Andrés y Providencia.

SEGUIR LEYENDO: